Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

02.06.2022 15:01

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde" ve "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizlerle HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde" ve "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizlerle HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Şeyma Sancar'ın annesi Nazlı Sancar, yaptığı açıklamada, yıllardır evladına kavuşacağı günü beklediğini söyledi.

Çocuklarına kavuşana kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Sancar, şunları kaydetti:

"Şeyma'mı, ciğerimi verin. Evlatlarımızı istiyoruz. Bizleri yıldıramazsınız, bizleri yıkamazsınız. Hakkımız olan evlatlarımızı sizlere bırakmayacağız. Siz vatan hainisiniz. Çocuklarınızı özel okullarda okutuyorsunuz, bizim çocuklarımızı da dağlarda, mağaralarda kurşunların önüne atıyorsunuz. 11 yıldır bu acıyı çekiyorum, Allah sizlere de bu acıyı çektirsin."

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

YORUMLAR
500
Lise öğrencisi 2 kız kayboldu, aile ve mahalle sakinleri jandarma önünde protesto gerçekleştirdi Lise öğrencisi 2 kız kayboldu, aile ve mahalle sakinleri jandarma önünde protesto gerçekleştirdi A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:41 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den savunmaya Alman takviyesi! Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalandı
16:30 Boşandığı eşi tarafından ateşe verilen Elvan Sözkesen yaşadıklarını anlattı: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 17:18:12. #1.13#
SON DAKİKA: Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement