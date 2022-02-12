Vanlı gençlerin üniversite hayali belediyenin kursuyla gerçeğe dönüşüyor - Son Dakika

Van'da özel kurslara gitme imkanı olmayan 662 öğrenci, Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezinde üniversite sınavına hazırlanıyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye, alt ve üst yapı ile sosyal ve kültürel çalışmaların yanı sıra eğitime de önemli katkılar sunuyor.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu 2017'de hizmete açılan Sürekli Eğitim Merkezi, tecrübeli ve alanında uzman eğitmen kadrosuyla öğrencilere ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor.

Önceki yıl üniversiteye hazırlanan 347 öğrenciden 303'ünün başarı göstererek üniversiteye yerleşmesine katkı sunulan merkezde, bu yıl da 662 öğrenciye hazırlık kursu veriliyor.

Öncelik dezavantajlı gençler ve çocuklar

Belediyenin eğitime destek çalışmaları, üniversiteye yerleşmek isteyen dezavantajlı öğrencilerin de umudu oldu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, AA muhabirine, 8 branşta, 21 öğretmenle üniversite hazırlık kurslarında öğrencilere eğitim verdiklerini söyledi.

Haftanın altı günü 662 öğrenciye ücretsiz kurs verildiğini anlatan Çelikel, "Geçen yıl 347 öğrencimizin 303'ü bu sınavlarda başarılı olup üniversitelere yerleşti. Tıp, eczacılık, mimarlık gibi birçok farklı alanda çocuklarımız muvaffak oldu. Bu hizmeti çok güçlü bir şekilde çocuklarımıza, gençlerimize destek anlamında sürdürmek istiyoruz." dedi.

Gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olduklarını vurgulayan Çelikel, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz dezavantajlı gençlerimiz, çocuklarımız. Bu noktada onların almış olduğu neticeler bizleri de çok mutlu ediyor. Çocuklarımız hafta içi 6 gün boyunca sabah saat 08.00'den 21.00'e, hafta sonları da sabah 09.00'dan 17.00'ye kadar burada ders çalışabiliyor, bu ortamdan istifade edebiliyorlar. Etüde kalan çocuklarımıza aynı zamanda yiyecek, içecek ikramlarımız oluyor. Sadece bununla kalmıyoruz, aynı zamanda edebiyat, kültür, rehberlik ve gezi kulüplerimiz ile bütün sosyal etkinliklerimizin içerisine katmaya gayret ediyoruz. Hem ders çalışsınlar, hayallerine, hedeflerine ulaşsınlar hem de bu arada sosyal aktivitelerden geri kalmasınlar istiyoruz."

Çelikel, gençlere yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "5 mahallemizde gençlerimizin faydalanacağı yapılar inşa edeceğiz. Çarşı merkezinde yine en az 400-500 civarında öğrencimizin faydalanacağı alan oluşturmayı düşünüyoruz. Bu noktadaki çalışmalarımız sürüyor. İnşallah daha fazla gencimize hizmet edeceğimiz alanları oluşturacağız." diye konuştu.

Öğrencilerden İrem Güleryüz de "Burada verilen imkanlardan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Test, soru çözümü, öğretmenlerin ilgisi, sağlanan etütten dolayı çok faydalı. Valimiz ve Büyükşehir Belediyemize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.