Vanlı öğrenciler staj için Romanya'ya gönderildi - Son Dakika
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Vanlı öğrenciler staj için Romanya'ya gönderildi

28.06.2022 10:32
Vanlı öğrenciler staj için Romanya'ya gönderildi

Van'ın Başkale ilçesinde eğitim gören 10 lise öğrencisi, staj için Romanya'ya gönderildi.

Van'ın Başkale ilçesinde eğitim gören 10 lise öğrencisi, staj için Romanya'ya gönderildi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Sueda Bakırhan, öğrencilerin yurt dışında staj görmesi için "Başkale Öğrencileri Modanın Başkenti Milano'da Projesi" hazırladı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında moda ve tasarım bölümünde eğitim gören 10 öğrenci Romanya'ya gönderildi.

Öğrenciler, iki hafta sürecek staj süresince tekstil fabrikasında kalıp çıkartma, ütü, baskılama, kumaş analizi, etiketleme gibi alanlarda eğitim alacak.

Bakırhan, kırsalda yaşayan öğrencilerin sosyal ve mesleki anlamda unutamayacakları bir deneyim kazanacaklarını söyledi.

Stajın öğrencilerin kariyeri açısından önemli olduğunu anlatan Bakırhan, her yıl benzer projelerle öğrencilerin yurt dışı tecrübesi kazanmalarına olanak sağlayacaklarını belirtti.

Öğrenci Belkız Kadir de "Sınırdaki bir köyden her gün servisle okula geliyorum. Bu projeyi ilk duyduğumda çok heyecanlandım, gidebileceğimden emin değildim. Okulda yapılan üç aşamalı sınav doğrultusunda projeye gidecek olan gruba seçildim ve hayatım boyunca unutamayacağım bir süreç yaşadım." dedi.

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Kaynak: AA

Başkale, Romanya, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vanlı öğrenciler staj için Romanya'ya gönderildi - Son Dakika

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