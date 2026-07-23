Var Mısın Yok Musun Hülya kimdir, Hülya Fazla kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Son Dakika
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Var Mısın Yok Musun Hülya kimdir, Hülya Fazla kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Var Mısın Yok Musun Hülya kimdir, Hülya Fazla kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
23.07.2026 22:50
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Var Mısın Yok Musun Hülya kimdir, Hülya Fazla kaç yaşında, nereli, mesleği ne? soruları, yarışmanın son bölümüyle birlikte izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başladı. Performansı ve yarışmadaki heyecan dolu anlarıyla dikkat çeken Hülya Fazla'nın hayatı, memleketi, yaşı ve mesleğine ilişkin detaylar merak konusu oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Hülya Fazla, kısa sürede izleyicilerin ilgi odağı haline geldi. "Var Mısın Yok Musun Hülya kimdir?", "Hülya Fazla kaç yaşında, nereli, mesleği ne?" sorularının yanıtı, yarışmayı yakından takip edenler tarafından arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

VAR MISIN YOK MUSUN HÜLYA KİMDİR, HÜLYA FAZLA KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Hülya Fazla, yarışmadaki performansı ve enerjik tavırlarıyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Programın yeni sezonunda ekran karşısına çıkan yarışmacının yaşı, memleketi, eğitimi ve kariyeri kısa sürede en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

"Var Mısın Yok Musun Hülya kimdir?", "Hülya Fazla kaç yaşında, nereli, mesleği ne?" sorularına yanıt arayan izleyiciler, yarışmacının hem akademik geçmişini hem de modellik kariyerini merak ediyor. İşte Hülya Fazla hakkında öne çıkan bilgiler...

HÜLYA FAZLA KİMDİR?

Hülya Fazla, 2001 doğumlu olup 25 yaşındadır. Aslen Samsunlu olan Hülya Fazla, yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Eğitim hayatı ve modellik alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Fazla, televizyon ekranlarında da adından söz ettirmeye başlamıştır.

HÜLYA FAZLA KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

2001 yılında dünyaya gelen Hülya Fazla, 25 yaşındadır. Aslen Samsunlu olan yarışmacı, İstanbul'da ikamet etmektedir. Yarışmaya katılmasıyla birlikte hayatı ve kişisel bilgileri izleyiciler tarafından yoğun ilgi görmüştür.

Var Mısın Yok Musun Hülya kimdir, Hülya Fazla kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

HÜLYA FAZLA'NIN EĞİTİMİ VE MESLEĞİ

Hülya Fazla, Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunudur. Akademik eğitiminin yanı sıra modellik ve güzellik sektöründe de çalışmalar yürüten Fazla, özellikle Miss Turkey 2025 güzellik yarışmasının resmi adayları arasında yer alarak adını geniş kitlelere duyurdu.

1,78 metre boyundaki Hülya Fazla, eğitim hayatını modellik kariyeriyle bir arada sürdüren isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

VAR MISIN YOK MUSUN YARIŞMASINDA DİKKAT ÇEKTİ

Hülya Fazla, Haziran 2026'da ATV ekranlarında yeniden başlayan Var Mısın Yok Musun yarışmasının kadrosuna katıldı. Programdaki pozitif tavırları, samimi kişiliği ve enerjik performansıyla kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanan yarışmacı, sosyal medyada da ilgi gören isimlerden biri oldu.

HÜLYA FAZLA HAKKINDA KISA BİLGİLER

• Adı Soyadı: Hülya Fazla

• Doğum Yılı: 2001

• Yaşı: 25

• Memleketi: Aslen Samsunlu

• İkamet Ettiği Şehir: İstanbul

• Boyu: 1,78 metre

• Eğitimi: Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

• Mesleği: Model ve televizyon yarışmacısı

• Televizyon Programı: Var Mısın Yok Musun (2026)

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