Varank: "Bu Seçim Aynı Zamanda Bizim Beka Mücadelemizde Önemli Bir Virajdır"

Mustafa Arslan'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Varank, daha sonra Cumhur İttifakı'nın Beylikova Belediye Başkan adayı Özkan Alp'in seçim koordinasyon merkezinin açılışında da vatandaşlara hitap etti.

Mustafa Arslan'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Varank, daha sonra Cumhur İttifakı'nın Beylikova Belediye Başkan adayı Özkan Alp'in seçim koordinasyon merkezinin açılışında da vatandaşlara hitap etti.



Varank, Beylikova'nın, hükümetin ve İlçe Belediye Başkanı Özkan Alp'in hizmetleriyle göç veren bir ilçeden göç alan konuma geldiğini ifade etti.



Büyükşehir Yasası'nı ilçelerin de merkezlerle aynı hizmeti alması, büyükşehirdeki imkanlara ilçelerin de kavuşması için çıkardıklarını anlatan Varank, şöyle konuştu:



"Eskişehir'deki büyükşehir belediyecilik anlayışı ilçelerimizi iten bir anlayışa sahip. Büyükşehir Belediyesinin Beylikova'ya bir hizmeti oldu mu? Bu ilçeye doğru düzgün hiçbir hizmeti olmadı. Bizim önümüzdeki seçimlerde sadece Beylikova'da değil, büyükşehirde de hizmet gönüllüsü, hizmet sevdalısı adayımıza destek vermemiz, oy vermemiz gerekiyor. Hükümet olarak bölgenin cazibe merkezi olmasını istiyoruz. Hem ilçe hem de büyükşehir belediyesinde hem de hükümet olarak tam bir uyum içinde çalışmamız, şehrimize hizmet etmemiz gerekiyor. Eskişehir'de güzel ve modern, halkımıza hizmet edecek Şehir Hastanesi yaptık. Arkadaşlarım şunu anlattı; Büyükşehir Belediye Başkanı, bu hastanenin bir kilometrelik bağlantı yolunu bile yapmayı reddetmiş. Böyle bir belediyecilik anlayışı olmaz. Bu zihniyeti inşallah 31 Mart'ta sandıklara gömmeye var mısınız?



Bu seçimler sadece bir belediye seçimi değildir, sadece şehirlerimizin kaderine karar verecek bir seçim değildir, bu seçim aynı zamanda bizim beka mücadelemizde önemli bir virajdır. Dünyanın içinden geçtiği konjonktürü görüyorsunuz. Etrafımızdaki ateş çemberini görüyorsunuz. Ülkelerin birbiriyle yaptıkları ticaret savaşlarını görüyorsunuz. Bizim bu konjonktürde sapasağlam durmamız için, Sayın Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği vermemiz için bu seçimde sandıklara, sadece bir belediye seçimi olarak değil Türkiye'nin bekasını düşünerek, Türkiye'nin beka mücadelesine vereceğimiz desteği düşünerek gitmemiz gerekiyor."



Açılışlara AK Parti Eskişehir milletvekillerin Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı ve partililer katıldı.

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