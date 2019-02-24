Varank: "En Önemli Yapısal Reformu Yerlileştirme Alanında Yapacağız"
1 saat önce
- AK Parti Hatay mitingi AK Parti belediye başkan adaylarının partilileri selamlaması Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler'in konuşması HATAY - Sanayi ve Teknoloji...
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:27 Kaynak: AA
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