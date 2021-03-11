Varto'da 'Kara Çarşamba' etkinliği - Son Dakika

Varto'da 'Kara Çarşamba' etkinliği

11.03.2021 23:06
Varto'da 'Kara Çarşamba' etkinliği, System.String[]

Muş'un Varto ilçesindeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından 'Kara Çarşamba' günü nedeniyle yemek dağıtıldı.

Muş'un Varto ilçesindeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından 'Kara Çarşamba' günü nedeniyle yemek dağıtıldı.

Pir Sultan Abdal Kütür Derneği, Alevi inancına göre 'Kara Çarşamba' nedeniyle bir program düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kerem Akdağ, mart ayının ilk haftasına denk gelen çarşamba gününün erkeklerin alınlarına kara bir leke ya da is sürerek hastalara şifa verilsin diye bazı inançların yapılmasında niyazda bulunulduğunu belirterek, " Tunceli, Bingöl ve Varto çevresinde 'Kara Çarşamba' olarak kabul edilen ve mart ayının ilk çarşamba günü erkeklerin alınlarına kara bir leke ya da is sürerek, ondan sonra ırmak ya da derelere girerek bu karaları temizlerlerdi. Ayrıca yabani gül ağacı, kuşburnu ağacı veya esnek ağaçların uçları kesilir ve bu uçlara daire şekli verilmek üzere bir birlerine bağlanarak bir daire veya çember oluşturulurdu. Tüm insanlar bu çemberden özellikle hasta olanlar geçirilirdi. Böylelikle kurdun ağzı bağlanırdı, hayvanlara zarar vermesin diye. Başka bir deyişle bugünün anlamı, hastalarımıza şifa verilsin, bugünün hatırına kurtlar hayvanlarımıza dokunmasın diye dua ve niyazda bulunulurdu. Bugünde ayrıca Hazreti Muhammed'in yapılan eziyetlerden kurtulduğu gün olarak da anılır. Halk bir araya gelerek dua ve niyazlarla bugünü anar. Bugünde şubatın son ve martın ilk haftası arasındaki çarşamba gününde evlerde çokça sevilen yemekler yapılıp bir kısmı fakirlere ya da o köydeki tüm canlar davet edilerek ikram edilirdi. Özellikle ğaşıl yemeği yapılır ve tercih edilirdi. Bir bakıma nefsin için ne istersen bir başkasına da onu dile ya da iste inancının ve ilkesinin gereğini yerine getirilmektir" dedi.

Programda, katılımcılara yöresel yemek olan gaşil ikram edildi. - MUŞ

Varto'da 'Kara Çarşamba' etkinliği
Varto'da 'Kara Çarşamba' etkinliği
Varto'da 'Kara Çarşamba' etkinliği
Varto'da 'Kara Çarşamba' etkinliği
Varto'da 'Kara Çarşamba' etkinliği
Varto'da 'Kara Çarşamba' etkinliği
Varto'da 'Kara Çarşamba' etkinliği
Varto'da 'Kara Çarşamba' etkinliği

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Pir Sultan Abdal, Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Varto'da 'Kara Çarşamba' etkinliği - Son Dakika


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