Vatan Partililer, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayı protesto etti - Son Dakika

Vatan Partililer, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayı protesto etti

27.11.2020 14:17
Vatan Partililer, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayı protesto etti, System.String[]

Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleri, Akdeniz'de Türk ticaret gemisine yönelik hukuk dışı aramaya tepki gösterdi.

Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleri, Akdeniz'de Türk ticaret gemisine yönelik hukuk dışı aramaya tepki gösterdi.

Almanya Büyükelçiliği önünde toplanan partililer, "Ne ABD, ne AB tam bağımsız Türkiye" sloganları atarak, Türkçe ve Almanca dövizler taşıdı.

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Sekreteri Ferdi Tanhan, burada yaptığı açıklamada, Türk bayrağının dalgalandığı bir gemiye, Türkiye'nin izni alınmadan çıkılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Tanhan, "Bu bir devlet tavrı değildir, korsanlıktır, haydutluktur, deniz eşkıyalığıdır. Almanya bu korsanlığı tek başına yapmadı ve yapamazdı. Türkiye'ye karşı yürütülen silahlı harekatın komuta merkezi İtalya, gemisi Almanya, uygulamanın başındaki komutan Yunan'dır. Türkiye'ye karşı silahlı harekatı yürüten devlet birliği, Avrupa Birliğidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu Atlantik güçlerine en büyük yanıtı vermesi gerektiğini vurgulayan Tanhan, şunları söyledi:

"Türk Deniz Kuvvetlerinin, Rus, Çin ve İran donanmasıyla Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yapması hain girişimleri bozguna uğratacak en büyük çözümdür. Türkiye, Karadeniz, Hazar, Akdeniz, Kızıl Deniz ve Umman Denizi'ne uzanan tek cephede bütünsel bir strateji kurmak zorundadır. Vatan Partisinin, Karadeniz, Akdeniz dostluk ve barış planı bu açıdan ele alınmalıdır."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vatan Partililer, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayı protesto etti - Son Dakika


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