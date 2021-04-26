Vatan Partisi Edirne İl Başkanlığından Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması - Son Dakika

Vatan Partisi Edirne İl Başkanlı Hasan Ateş, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

İddiaların tarihi bir gerçekliği olmadığını belirten Ateş, yapılan açıklamaların siyasi içerikli olduğunu ifade etti.

Sözde "soykırım" iddialarının arşiv belgeleri ve mahkeme kararlarıyla yalandığını anımsatan Ateş, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye yönelik emperyalist saldırı aracı olan 'Ermeni soykırımı' yalanlarını, AİHM'de görülen Perinçek-İsviçre ve Ali Mercan-İsviçre davalarında alınan kararlarla hukuk düzleminde bitirdik. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in önderliğinde yürütülen on yıllık mücadele sonucunda AİHM, 1915 olaylarının Yahudi soykırımıyla aynı sınıflama içinde bulunmadığını karara bağlamış ve uluslararası yargıda içtihat oluşturmuştur.

AİHM bu içtihadını daha sonraki çeşitli soykırım iddialı davalarda yinelemektedir. AİHM içtihadına göre, mahkeme kararı yoksa, soykırım yoktur. Hiçbir devlet başkanının, parlamentonun veya belediyenin soykırıma hükmetme yetkisi yoktur."