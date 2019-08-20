Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek - Üç büyükşehir belediyesine görevlendirmelere destek -...

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Diyarbakır'da HDP'lilerin protesto girişimine polis müdahale etti

İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapmak isteyen HDP'lilere polis müdahale etti

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması için siyasi partiler ne diyor?