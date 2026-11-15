Vatan Partisi\'nden Londra\'da Fener Rum Patrikhanesi protestosu

Vatan Partisi İngiltere örgütü, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 31 Ekim'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Fener Rum Patriği Bartholomeos için “ekümenik” ifadesini kullanmasını protesto etti.

Londra'daki tarihi All Saints Greek Orthodox Cathedral önünde düzenlenen açıklamada, söz konusu unvanın Türkiye'nin egemenlik haklarına ve Lozan Barış Antlaşması'na aykırı olduğu ileri sürüldü. Parti temsilcileri, Zelenski'nin kullandığı ifadenin tesadüfi olmadığını savunarak bunun uluslararası siyasi stratejinin bir parçası olduğunu iddia etti.

“TÜRKİYE'NİN EGEMENLİĞİNE YÖNELİK BİR MESAJ”

Açıklamada, Zelenski'nin Türkiye ziyaretinde önce Cumhurbaşkanı ile Dolmabahçe'de görüştüğü, ardından Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ederek Bartholomeos için sosyal medya paylaşımında “ekümenik” unvanını kullandığı hatırlatıldı.

Vatan Partisi İngiltere örgütü temsilcileri, bu ifadenin Türkiye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve Lozan Barış Antlaşması'na yönelik bir mesaj olduğunu öne sürdü.

“İSTANBUL'DA EKÜMENİK DİYE BİR MAKAM YOKTUR”

Patrikhanenin statüsüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan parti temsilcileri, Türkiye'de hukuken “ekümenik” adıyla bir makam bulunmadığını savundu. Açıklamada, Fener Rum Patrikhanesi'nin Lozan Barış Antlaşması çerçevesinde siyasi faaliyet yürütmemesi gerektiği iddia edildi.

Vatan Partisi İngiltere örgütü, Patrik Bartholomeos'un Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu vurgulayarak, “Ekümeniklik” unvanının kullanılmasına karşı olduklarını bildirdi.

PATRİKHANE'NİN UKRAYNA'DAKİ ROLÜNE TEPKİ

Açıklamada, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna'da Moskova'ya bağlı kiliseyle yaşanan ayrışmadaki rolü de eleştirildi.

Parti temsilcileri, Patrikhanenin Ukrayna'daki bağımsızlık sürecine verdiği desteği ABD ve Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü politikaların bir parçası olarak değerlendirdi. Kiliselerin jeopolitik çatışmalarda araç haline getirilmemesi gerektiğini savunan açıklamada, bu girişimlerin Ortodoks toplumları arasında ayrışmayı derinleştirdiği ileri sürüldü.

TÜRK HÜKÜMETİNE İNCELEME ÇAĞRISI

Vatan Partisi İngiltere örgütü, Türkiye hükümetine Zelenski'nin “ekümenik” ifadesini kullanmasına resmi ve diplomatik kanallardan itiraz etme çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca İçişleri Bakanlığının Fener Rum Patrikhanesi'nin siyasi ve diplomatik faaliyetleri hakkında inceleme başlatması istendi. İngiltere ve Avrupa yönetimlerine de Rusya'ya karşı izlenen politikaları terk ederek diplomasiye öncelik verme çağrısı yapıldı.