- Vatandaş bayrak çağrısında bulundu, Kaymakamlık harekete geçti - Son Dakika

- Vatandaş bayrak çağrısında bulundu, Kaymakamlık harekete geçti

20.10.2020 18:05

- Vatandaş bayrak çağrısında bulundu, Kaymakamlık harekete geçti İstanbul'da yaşamasına karşın Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyündeki evinin önünde yer alan Türk Bayrağını tam 25 yıldır onurla dalgalandıran ve her yıl bayrağı yenileyen Yusuf Gök, Pandemi dolayısıyla köyüne...

- Vatandaş bayrak çağrısında bulundu, Kaymakamlık harekete geçti

BARTIN - İstanbul'da yaşamasına karşın Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyündeki evinin önünde yer alan Türk Bayrağını tam 25 yıldır onurla dalgalandıran ve her yıl bayrağı yenileyen Yusuf Gök, Pandemi dolayısıyla köyüne gelemeyince eskiyen bayrağın yenisiyle değiştirilmesi için Ulus Kaymakamlığına başvuruda bulundu. Ulus Kaymakamlığı Gök'ün çağrısına kayıtsız kalmadı ve yıpranan bayrağı yenisiyle değiştirdi.

Bartınlı gurbetçi işi dolayısıyla yaşadığı İstanbul'dan memleketi Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyüne gidemeyince Kaymakamlığa müracaatta bulundu. Gök, her yıl evinin önünde yer alan Türk Bayrağını onur ve gururla dalgalandırdıklarını ifade etti. Her yıl köyüne gelerek evinin önündeki bayrağı yenisiyle değiştiren Gök, bu yıl pandemi dolayısıyla köyüne gelemedi. Evinin önündeki Türk Bayrağını da yenisiyle değiştiremeyen Gök, Ulus Kaymakamlığına durumu bildirerek bayrağın yenisiyle değiştirilmesi için çağrıda bulundu.

Kaymakam talimat verdi

Gök'ün çağrısı Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç'a iletildi ve Kaymakam Kılıç bu çağrıya anında kulak verdi. Kaymakam Kılıç, Eldeş köyündeki Gök'ün evinin bahçesinde dalgalanmaya devam eden Türk Bayrağının yenisiyle değiştirilmesi için talimat verdi. Bu talimat üzerine Ulus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Uğur Ünal tarafından görevlendirilen ekip köye giderek Türk Bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Çekilen video duygulandırdı

Bayrak değişimi için görevlendirilen Ulus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli Ekrem Cengiz, Oguzhan Güven ve Faruk Altındağ Türk Bayrağının yenisiyle değiştirildiği anlara ait görüntüleri kaydederek videoları İstanbul'da yaşayan Gök'e ulaştırdılar.

Gök'ten teşekkür

Çağrısına kulak verilmesinden ve evinin önünde 25 yıldır dalgalanan şanlı Türk Bayrağının yenisiyle değiştirilmesinden büyük mutluluk duyan Gök Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç'a, Ulus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Uğur Ünal'a ve Ulus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personellerine teşekkür ederek, "Ulus'taki evimin önünde şanlı Türk Bayrağımızı tam 25 yıldır aralıksız olarak gurur ve onurla dalgalandırıyorum. İstanbul'da yaşadığım için her yıl bayram ya da yaz tatilinde köye gelip yıpranan bayrağımızı yenisiyle değiştiriyordum. Fakat bu yıl Pandemi dolayısıyla köyüme gelemedim. Bayrağımızı da değiştirme imkanı bulamadım. Bunun üzerine durumu Ulus Kaymakamlığına bildirdim ve bayrağımızın yenisiyle değiştirilmesi konusunda talepte bulundum. Ulus Kaymakamlığımız sağ olsunlar bu çağrıma kayıtsız kalmadılar. Evimin önündeki bayrağı yenisiyle değiştirdiler. O anlara ait birde video hazırlamışlar. İzlerken inanın çok duygulandım. Bir kez daha devletimizle ve bayrağımızla gurur duydum. Ulus Kaymakamımız Mehmet Sadık Kılıç'a, Ulus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürümüz Uğur Ünal'a, bayrağımızın yenilenmesinde görev alan Ulus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personellerine de teşekkür ediyorum" dedi.

- Vatandaş bayrak çağrısında bulundu, Kaymakamlık harekete geçti
- Vatandaş bayrak çağrısında bulundu, Kaymakamlık harekete geçti
- Vatandaş bayrak çağrısında bulundu, Kaymakamlık harekete geçti
- Vatandaş bayrak çağrısında bulundu, Kaymakamlık harekete geçti

İstanbul, Bartın, Türk, Ulus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Vatandaş bayrak çağrısında bulundu, Kaymakamlık harekete geçti - Son Dakika

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