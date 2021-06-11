Üye Girişi
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı - Son Dakika

Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı

11.06.2021 14:20

İstanbul Üsküdar'da cami açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların kentsel dönüşümle ilgili şikayetleri üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i kolundan tutup yanına çıkararak söz aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Şehriban Hatun Camii'nin açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, sözlerinin sonunda vatandaşlara seslenerek kentsel dönüşüm projesine destek vermelerini istedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIM AYNI SÖZLERİ BİZE VERMİYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bütün Burhaniye mahallesi sakinlerinden özellikle bir ricada bulunacağım. Diyorum ki buradaki tüm konutların, yolların bir anca önce sıkıntılardan kurtulması için kentsel dönüşüm noktasında belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yardımcı olun. Bir an önce buralardaki dönüşümü yapalım." sözlerine vatandaşlardan birisi "Sayın Cumhurbaşkanım, Kirazlıtepe'de verilen sözleri burada vermiyorlar" sözleriyle yanıt verdi.

BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN'DEN SÖZ ALDI

O anlarda diğer vatandaşlardan da yükselen seslere kulak veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm projesi için verilen sözlerin o mahallede verilmediğini öğrendi. Erdoğan, "Hiç endişe etmeyin, her şey aynı olacak. Cumhurbaşkanı olarak ben burada söz veriyorum, tamamen aynı şartlar geçerli olacak." ifadelerini kullandı.

Sonrasında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i kolundan tutup yanına çıkararak "Hilmi Bey bakın ne diyorlar?" diyerek mikrofonu uzatan Erdoğan, aynı sözü belediye başkanından da aldı.

"SÖZ YERİNE GETİRİLMEZSE BELEDİYE ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ YAPIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak vatandaşlara dönerek, "Eğer bu söz yerine gelmezse, Üsküdar Belediyesi'nin önüne gidip oturma eylemi yapın. Ben de sizin yanınıza geleceğim." dedi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

"NATO Zirvesi'nde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak ne yaptık, neler yapacağız bu gündeme gelecek. Türkiye, ABD arasındaki ilişkileri Biden ile ele alacağız. İkili görüşmelerimiz var. Merkel, Macron, Boris Johnson ile görüşmelerimiz var. Türkiye, NATO ülkeleri arasında ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke.

TÜRKİYE AZERBAYCAN ARASINDA SÖZLEŞME

İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, Şuşa'da iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye- Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak. Özellikle Ermenilerin döşediği mayın konusunda biz bununla ilgisi, iltisakı olanlara 'Gelin bu konuda gerekli desteği verin, önce bu işi çözelim' diyeceğiz.

AŞILAMA VE TURİZM MESAJI

Aşılamada 32 milyonu yakaladık. Bir taraftan da aşılarımız geliyor. Süratle bir turizm atağı, bir turist atağı inşallah başlayacak."

Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, geri dönüşüm, Üsküdar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı - Son Dakika


Son Dakika

15:24 "Süper kahraman" misyonunu anlatmaya çalıştı, pirzolaya doyamayan vatandaşın yanıtı kırdı geçirdi Türkiye'den iki futbolcu EURO 2020'de izlenmesi gereken 20 genç listesinde yer aldı 15:10 Türkiye'den iki futbolcu EURO 2020'de izlenmesi gereken 20 genç listesinde yer aldı Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş 14:52 Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş
Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu 14:44 Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 14:39 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı 14:24 Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz? 13:38 Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz? Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü 13:27 Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü

Son Dakika Haberleri
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a duygusal mesaj: Allah yardımcınız olsun evlatlarım
15:10 Türkiye'den iki futbolcu EURO 2020'de izlenmesi gereken 20 genç listesinde yer aldı
14:52 Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş
14:47 Popüler sitelere siber saldırı: 26 milyondan fazla kullanıcının bilgileri çalındı
14:44 Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu
14:42 Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar
14:35 Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor
14:20 Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı
14:19 Anadolu Efes'te forma giyen Sertaç Şanlı, Barcelona'ya transfer oldu
14:05 Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hareket! Resmi hesap Hakan Çalhanoğlu'nu paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a duygusal mesaj: Allah yardımcınız olsun evlatlarım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a duygusal mesaj: Allah yardımcınız olsun evlatlarım         
15:25
Devlet desteği ile çiftlik kurdu, 30 koyununu şimdi 300 yaptı! Devlet desteği ile çiftlik kurdu, 30 koyununu şimdi 300 yaptı!         
15:18
Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü         
15:00
Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı         
14:52
Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar         
14:42
Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor         
14:36
Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı         
14:15
Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti         
13:37
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum         
13:23
Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı         
11:25
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:18
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 15:31:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement