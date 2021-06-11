Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Şehriban Hatun Camii'nin açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, sözlerinin sonunda vatandaşlara seslenerek kentsel dönüşüm projesine destek vermelerini istedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIM AYNI SÖZLERİ BİZE VERMİYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bütün Burhaniye mahallesi sakinlerinden özellikle bir ricada bulunacağım. Diyorum ki buradaki tüm konutların, yolların bir anca önce sıkıntılardan kurtulması için kentsel dönüşüm noktasında belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yardımcı olun. Bir an önce buralardaki dönüşümü yapalım." sözlerine vatandaşlardan birisi "Sayın Cumhurbaşkanım, Kirazlıtepe'de verilen sözleri burada vermiyorlar" sözleriyle yanıt verdi.

BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN'DEN SÖZ ALDI

O anlarda diğer vatandaşlardan da yükselen seslere kulak veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm projesi için verilen sözlerin o mahallede verilmediğini öğrendi. Erdoğan, "Hiç endişe etmeyin, her şey aynı olacak. Cumhurbaşkanı olarak ben burada söz veriyorum, tamamen aynı şartlar geçerli olacak." ifadelerini kullandı.

Sonrasında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i kolundan tutup yanına çıkararak "Hilmi Bey bakın ne diyorlar?" diyerek mikrofonu uzatan Erdoğan, aynı sözü belediye başkanından da aldı.

"SÖZ YERİNE GETİRİLMEZSE BELEDİYE ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ YAPIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak vatandaşlara dönerek, "Eğer bu söz yerine gelmezse, Üsküdar Belediyesi'nin önüne gidip oturma eylemi yapın. Ben de sizin yanınıza geleceğim." dedi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

"NATO Zirvesi'nde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak ne yaptık, neler yapacağız bu gündeme gelecek. Türkiye, ABD arasındaki ilişkileri Biden ile ele alacağız. İkili görüşmelerimiz var. Merkel, Macron, Boris Johnson ile görüşmelerimiz var. Türkiye, NATO ülkeleri arasında ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke.

TÜRKİYE AZERBAYCAN ARASINDA SÖZLEŞME

İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, Şuşa'da iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye- Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak. Özellikle Ermenilerin döşediği mayın konusunda biz bununla ilgisi, iltisakı olanlara 'Gelin bu konuda gerekli desteği verin, önce bu işi çözelim' diyeceğiz.

AŞILAMA VE TURİZM MESAJI

Aşılamada 32 milyonu yakaladık. Bir taraftan da aşılarımız geliyor. Süratle bir turizm atağı, bir turist atağı inşallah başlayacak."