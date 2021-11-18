Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi - Son Dakika

Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Düzce dün öğle saatlerinde 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Düzce dün öğle saatlerinde 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı… Artçı sarsıntıların ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Soğuk havadan korunmak için ateş yakıldı. İkinci sarsıntının ardından binaya girmek istemeyen bir vatandaş korkulu anları böyle anlattı. 12 Kasım 1999 depreminin izlerini atlatamayan Düzce halkı dün meydana gelen depremle büyük panik yaşadı. Depremde hasar gören ev tahliye edildi Öte yandan depremin ardından merkez üssü Çilimli ilçesinde kentsel dönüşüme giren bir evde hasar büyüyünce ev tahliye edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri evde hasar tespit çalışmasına başladı. Evin daha önce yaşanan selde de hasar gördüğü öğrenildi.

Son Dakika

Bir bu eksikti! Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı

Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti!

Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var?

Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu

Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! O anlar vatandaş kamerasında

Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada

Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi

İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı