Vatandaşlar talep ediyor, Büyükşehir yöneticileri çözüyor

Kocaeli'deki vatandaşları, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile buluşturup ilk ağızdan bilgilendirmek ve onların sorunlarını dinlemek üzere başlatılan ''Vatandaş Buluşmaları" projesi devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi yöneticileri Yenişehir Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

KENT YÖNETİCİLERİ BULUŞMADA

Yenişehir Mahallesi Rahmet Camii çay ocağında gerçekleşen buluşmaya Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, Zabıta Daire Başkanı Arif Usta, Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mücahit Arslan, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Cenan Turan, Ulaşım Park Genel Müdürü Salih Kumbar ve İzmit İSU Şube Müdürü Muharrem Bektaş katıldı.

ÇALIŞMALAR HEMEN BAŞLIYOR

"Vatandaş Buluşmaları" projesinin önemine dikkat çekilen buluşmada Büyükşehir yöneticileri "Bu projeyi vatandaşların sorunlarını yerinde ve birinci ağızdan öğrenip hemen müdahale etmek için başlattık. Daha önce yaptığımız toplantılar çok verimli geçti. Buluşmamızda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarımız ve şube müdürlerimiz sizlerin sorunlarınızı ve taleplerinizi dinliyorlar. Aynı zamanda şikâyetleriniz arkadaşlarımız tarafından kayıt altına alınıyor. Size en geç bir sün sonra ulaşılarak sorunun çözümüne yardımcı olacak ekiplerimiz ile çalışmalar başlatılıyor" ifadesini kullandı.

TALEP VE ŞİKÂYETLERE ÇÖZÜM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Vatandaş Buluşmaları" karşılıklı sohbet ortamında gerçekleştiriliyor. Yenişehir Mahallesi sakinleri şikâyet ve taleplerini birinci ağızdan kent yöneticilerine aktardı. Kayıt altına alınan şikâyet ve talepler takip edilerek vatandaşlara bilgi verilecek. Buluşmaların dışında vatandaşlar şikayet ve talepleri için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi'ni arayabiliyor.