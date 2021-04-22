Vatandaşlara ağrı kesici kullanımı uyarısı - Son Dakika

Vatandaşlara ağrı kesici kullanımı uyarısı

22.04.2021 22:21

Vatandaşlara ağrı kesici kullanımı uyarısı DÜ Hastanesi Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Haktan Karaman vatandaşları uyardı "Hekim tavsiyesi olmadan ağrı kesici kullanmak, bedeli çok ağır olan sıkıntılara yol açabilir" Hastanede muayene olmadan hekim tavsiyesi olmadan eczaneden alınan ağrı...

Vatandaşlara ağrı kesici kullanımı uyarısı

DÜ Hastanesi Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Haktan Karaman vatandaşları uyardı

"Hekim tavsiyesi olmadan ağrı kesici kullanmak, bedeli çok ağır olan sıkıntılara yol açabilir"

DİYARBAKIR - Hastanede muayene olmadan hekim tavsiyesi olmadan eczaneden alınan ağrı kesici ilaçlarla ilgili vatandaşları uyaran Prof. Dr. Haktan Karaman, "Bir şikayeti olmayan ya da böyle bir bilgiye sahip olmayan insanların ağrı kesici olarak tabir ettiğimiz bu tür ilaçları uzun dönem kullanmaları sonrasında bedeli çok ağır olan sıkıntılara yol açabilir" dedi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Haktan Karaman, hastanede muayene olmadan ve hekim tavsiyesi dışında eczaneden alınan ağrı kesici ilaçlarla ilgili vatandaşları çok önemli uyarıda bulundu. Kendi alanı ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Karaman, ağrı uzmanı olarak kronik ağrı çeken hastaların gerek ilaç tedavisi gerekse kendilerine özgü kapalı yöntemle hastaların ağrılarını kesmeye yönelik işlemler yaptıklarını söyledi.

"Ağrı kesiciler zamanla hastalarda sağlık sorununa neden olur"

Öncelikle bir hekim olarak vatandaşlara uyarıda bulunmak istediği belirten Prof. Dr. Karaman, "Bütün ilaç gruplarında hekimin tavsiyesi olmadan hiçbir ilacın kullanılması, hekim olmayan insanların ve başkalarının tavsiyesiyle ilaçların kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ağrılarla ilgili olarak bu bizim pandemi öncesinde de gündemimizi meşgul eden bir sorundur. Çünkü kronik ağrı çeken hastaların bir bölümü ömürleri boyunca tansiyon ve şeker hastaları gibi ağrı kesici ilaçları kullanmaları gerekiyor ve bunların yaratabileceği bir takım sıkıntılar var. En kolay ve en çok bilinen bizim basit olarak tanımladığımız ilaçlar, vatandaşlar eczaneye gidip 'bana bir ağrı kesici' verin dedikleri zaman karşılarına çıkan ağrı kesici gruplarıdır" dedi.

"Ağrı kesici ilaçlar masum değildir"

Ağrı kesicilerin göründüğü gibi masum olmadığını belirten Prof. Dr. Karaman, "Ağrı kesiciler aslında masum ağrı kesiciler olarak kullanılır, evde çocuğunuzun başı ağrıdığında ve ateşi çıktığında nasıl ki kullanıyorsak kendi ağrılarımız içinde bunları kullanıyoruz. Fakat bizim ihmal ettiğimiz şey şudur; bu ilaçların kısa süreliğine kullanımı belki böbrek ve mide ile ilgili şikayeti olan hastalarda çok sıkıntı çıkarmayabilir ama mide ve böbrekleriyle ilgili bir şikayeti olmayan ya da böyle bir bilgiye sahip olmayan insanların bu tür ilaçları uzun dönem kullanmaları sonrasında bedeli çok ağır olan sıkıntılara yol açabilir. Böbreklerini bile kaybedebilirler veya çok ciddi mide kanamaları hayatlarını tehdit eden bir durumda, acil servislerde daha ileri süreçlerde kalış gerektiren hastane ortamlarına düşmelerine neden olabilirler. Bu yüzden mantıklı olanı kesinlikle hekim kontrolünden asla çıkmamalı ve pandemi kurallarına uygun bir şekilde maske, mesafe ve hijyen kurlarına uyarak, ilgili doktorlarına başvurarak kendilerine reçete edilecek ilaçları kullanmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşlara ağrı kesici kullanımı uyarısı
Vatandaşlara ağrı kesici kullanımı uyarısı
Vatandaşlara ağrı kesici kullanımı uyarısı
Vatandaşlara ağrı kesici kullanımı uyarısı

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Karaman, Ağrı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vatandaşlara ağrı kesici kullanımı uyarısı - Son Dakika


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