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Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Şırnak'ta görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Gök, hizmet binasında kalmakta olduğu yatakhanede kendisine ait tabancayla intihar etti. Gök'ün arkasında bıraktığı mektupta "Sürekli baskıya ve insan vücuduna aykırı çalışmalara maruz kalıyorum. Üstlerimden tehdit yaşamaktan bıktım" ifadeleri infial yarattı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Jandarma Genel Komutanlığı da müfettiş görevlendirdi.

19.12.2023 - 18:15,  Güncelleme: 18:45
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Şırnak'ta görevli Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Gök, 16 Aralık tarihinde kalmakta olduğu yatakhanede kendisine ait olan zati tabanca ile intihar etti. Gök'ün arkasında bıraktığı mektubunda kullandığı "Sürekli baskıya ve insan vücuduna aykırı çalışmalara maruz kalıyorum. Üstlerimden tehdit yaşamaktan bıktım" ifadeleri infial yarattı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Jandarma Genel Komutanlığı da müfettiş görevlendirdi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı, Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Gök, 16 Aralık'ta tarihinde hizmet binasında kalmakta olduğu yatakhanede kendisine ait olan tabanca ile hayatına son verdi.

ARKASINDA MEKTUP BIRAKIP HAYATINA SON VERDİ

Gazeteci İsmail Saymaz, Gök'le ilgili olarak köşe yazısında şunları söyledi: "Şırnak Güneyçam Köyü Jandarma Karakolu'nda görev yapan Gök, 14 Aralık sabahı saat 05.14'te Uzman Çavuş S.A. ile kulede nöbet tutarken, iddiaya göre uykuya daldı. Nöbetçi Astsubay A.A. ve S.K. video çekerek tutanak tuttu.

Disiplin soruşturması başlatılan Gök, 15 Aralık'ta ifade verdi. İfadesinde, uyumadığını söyledi. Gece nöbetinin üç saati geçmemesi gerekirken, dokuz saat gözetleme kulesinde görev yaptığını anlattı. Gök, ifadesinde, nöbetten sonra saat 9'da istirahat ettiği odaya gelen A.K.'nin kendisine 'Senin a..… koyarım, kafanı gözünü kırarım' diyerek, küfrettiğini ve tehdit savurduğunu ileri sürdü.

Gök, bir gün sonra, 16 Aralık'ta, yatakhanede yanında arkadaşı varken kafasına bir el ateş etti ve hayatına son verdi. Gök'ün yanında veda mektup bulundu."

GÖK'ÜN ARKASINDA BIRAKTIĞI MEKTUP

Gök'ün arkasında bıraktığı veda mektubu şöyle: "Şırnak ilinde 2020 yılından beri çalışmaktayım. Geldiğim günden beri sürekli baskı ve insan vücuduna aykırı çalışmalara maruz kalıyorum, karşı çıktığımız zaman daha ileri sorunlar ortaya çıkıyor. Artık tahammül edemiyorum. Sürekli üstlerimden doğrudan veya dolaylı tehdit yaşamaktan bıktım. Tüm birikimlerimi anneme bırakıyorum. Özür dilerim yaşamayı beceremedim."

Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Jandarma Genel Komutanlığı ise konuyu araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

  1. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı, Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş GÖK, 16 Aralık 2023 tarihinde saat 19.58 sıralarında hizmet binasında kalmakta olduğu yatakhanede kendisine ait olan zati tabanca ile hayatına son vermiştir.
  2. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikata başlanılmış olup soruşturma halen devam etmektedir.
  3. Ayrıca; Jandarma Genel Komutanlığı tarafından konuyu araştırmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. 4. Kederli GÖK ailesine başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. H* TC. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
YORUMLAR (2)
  • Hasan Ali Yıldız: Ne kadar acı bir hadise kardeşim basaydın istifanı iki üç tane dengesiz için değermiydi Allah rahmet eylesin Ailene sabırlar versin Yanıtla 0 0
  • ibrahim öztürk: Olay enine boyuna araştırılmalı eskiden var di yıl 2024 olmuş, bizim terör örgütüne, karşı tarafla mücadele etmemiz gerekiyor kendi içimizde değil ast üst insanı olarak iyi davranmalı Yanıtla 40 2

Jandarma, Şırnak, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

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SON DAKİKA: Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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