Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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Şırnak'ta görevli Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Gök, 16 Aralık tarihinde kalmakta olduğu yatakhanede kendisine ait olan zati tabanca ile intihar etti. Gök'ün arkasında bıraktığı mektubunda kullandığı "Sürekli baskıya ve insan vücuduna aykırı çalışmalara maruz kalıyorum. Üstlerimden tehdit yaşamaktan bıktım" ifadeleri infial yarattı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Jandarma Genel Komutanlığı da müfettiş görevlendirdi.



Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı, Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Gök, 16 Aralık'ta tarihinde hizmet binasında kalmakta olduğu yatakhanede kendisine ait olan tabanca ile hayatına son verdi.

ARKASINDA MEKTUP BIRAKIP HAYATINA SON VERDİ

Gazeteci İsmail Saymaz, Gök'le ilgili olarak köşe yazısında şunları söyledi: "Şırnak Güneyçam Köyü Jandarma Karakolu'nda görev yapan Gök, 14 Aralık sabahı saat 05.14'te Uzman Çavuş S.A. ile kulede nöbet tutarken, iddiaya göre uykuya daldı. Nöbetçi Astsubay A.A. ve S.K. video çekerek tutanak tuttu.

Disiplin soruşturması başlatılan Gök, 15 Aralık'ta ifade verdi. İfadesinde, uyumadığını söyledi. Gece nöbetinin üç saati geçmemesi gerekirken, dokuz saat gözetleme kulesinde görev yaptığını anlattı. Gök, ifadesinde, nöbetten sonra saat 9'da istirahat ettiği odaya gelen A.K.'nin kendisine 'Senin a..… koyarım, kafanı gözünü kırarım' diyerek, küfrettiğini ve tehdit savurduğunu ileri sürdü.

Gök, bir gün sonra, 16 Aralık'ta, yatakhanede yanında arkadaşı varken kafasına bir el ateş etti ve hayatına son verdi. Gök'ün yanında veda mektup bulundu."

GÖK'ÜN ARKASINDA BIRAKTIĞI MEKTUP

Gök'ün arkasında bıraktığı veda mektubu şöyle: "Şırnak ilinde 2020 yılından beri çalışmaktayım. Geldiğim günden beri sürekli baskı ve insan vücuduna aykırı çalışmalara maruz kalıyorum, karşı çıktığımız zaman daha ileri sorunlar ortaya çıkıyor. Artık tahammül edemiyorum. Sürekli üstlerimden doğrudan veya dolaylı tehdit yaşamaktan bıktım. Tüm birikimlerimi anneme bırakıyorum. Özür dilerim yaşamayı beceremedim."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Jandarma Genel Komutanlığı ise konuyu araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: