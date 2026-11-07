Maltepe'de erkek kuaförüne silahlı saldırı! İçeri girip ateş açtı - Son Dakika
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Maltepe'de erkek kuaförüne silahlı saldırı! İçeri girip ateş açtı

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Maltepe\'de erkek kuaförüne silahlı saldırı! İçeri girip ateş açtı
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Maltepe\'de erkek kuaförüne silahlı saldırı! İçeri girip ateş açtı
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Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir erkek kuaförüne düzenlenen silahlı saldırı ortalığı savaş alanına çevirdi. Motosikletli saldırganlardan birinin dükkana girerek tabancayla ateş açması sonucu 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Maltepe’de bir erkek kuaförüne motosikletli iki şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İş yerine girerek kurşun yağdıran saldırganlar olay yerinden kaçarken, kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı.

Maltepe'de erkek kuaförüne silahlı saldırı! İçeri girip ateş açtı

KUAFÖRE GİRİP TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Olay, akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki bir erkek kuaföründe meydana geldi. Motosikletle dükkanın önüne gelen iki şüpheliden biri içeri girerek tabancayla kurşun yağdırdı. İçeridekilerin dehşeti yaşadığı saldırıda 2 kişi yaralanırken, saldırgan kendisini dışarıda motosikletle bekleyen suç ortağıyla birlikte kaçarak izini kaybettirdi.

Maltepe'de erkek kuaförüne silahlı saldırı! İçeri girip ateş açtı

KAÇAN ŞÜPHELİLER İÇİN ÇEMBER DARALTILIYOR

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Maltepe'de erkek kuaförüne silahlı saldırı! İçeri girip ateş açtıMaltepe'de erkek kuaförüne silahlı saldırı! İçeri girip ateş açtı
Kaynak: DHA
İstanbul3. SayfaCevizliMaltepeGüncelPolisSon Dakika

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