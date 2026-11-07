Maltepe\'de erkek kuaförüne silahlı saldırı! İçeri girip ateş açtı

Maltepe’de bir erkek kuaförüne motosikletli iki şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İş yerine girerek kurşun yağdıran saldırganlar olay yerinden kaçarken, kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı.

KUAFÖRE GİRİP TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Olay, akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki bir erkek kuaföründe meydana geldi. Motosikletle dükkanın önüne gelen iki şüpheliden biri içeri girerek tabancayla kurşun yağdırdı. İçeridekilerin dehşeti yaşadığı saldırıda 2 kişi yaralanırken, saldırgan kendisini dışarıda motosikletle bekleyen suç ortağıyla birlikte kaçarak izini kaybettirdi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER İÇİN ÇEMBER DARALTILIYOR

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.