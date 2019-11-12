Son Dakika Haberleri: Vedat Muriç tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldı
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Vedat Muriç tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldı

6 saat önce

Kasımpaşa maçında yaşadığı ayak bileğindeki dönme nedeniyle Kosova Milli Takımı aday kadrosundan tedbir amaçlı çıkarılan Vedat Muriç'in tedavisi Fenerbahçe kulübünde devam edecek.

Vedat Muriç tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldı, System.String[]

Kasımpaşa maçında yaşadığı ayak bileğindeki dönme nedeniyle Kosova Milli Takımı aday kadrosundan tedbir amaçlı çıkarılan Vedat Muriç'in tedavisi Fenerbahçe kulübünde devam edecek.

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, ligin 11'inci haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta ayak bileğinde sakatlık yaşadığı için Kosova Milli Takımı'nın aday kadrosundan tedbir amaçlı çıkarıldı. Ülkesinin oynayacağı kritik Çekya ve İngiltere maçlarında takımını yalnız bırakacak 25 yaşındaki golcü futbolcu, 4 günde iki maç oynamasının sakatlığını daha ileri götüreceği için tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldı ve tedavisine sarı-lacivertli kulüpte devam edilecek.


Vedat Muriç, Kasımpaşa, Kosova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:53 Kaynak: DHA
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