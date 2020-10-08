Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu - Son Dakika

Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu

08.10.2020 20:58

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ve sonrasında yakalandığı koronavirüsten kurtulan Kosovalı Vedat Muriqi, ilk antrenmanına çıktı. Muriqi, idmanda attığı gollerle İtalyan basının dikkatini çekti.

Transfer döneminde Fenerbahçe'den Lazio'ya katılan Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, yeni kulübüyle siftah yaptı.

İtalya'ya gittikten sonra koronavirüse yakalanan ve 15 günlük karantinanın ardından hastalığı yenen Kosovalı futbolcu, Lazio ile ilk antrenmanına çıktı. İdmanda gösterdiği performansla göz dolduran Muriqi, attığı gollerle de İtalyan basınının dikkatini çekti.

"VEDAT COŞTU"

İtalyan basınına manşet olan Vedat Muriqi ile ilgili "Vedat coştu" şeklinde başlıklar atıldı. Vedat Muriqi Fenerbahçe'de geçirdiği tek sezonda 17 gol 6 asistlik performans sergilemiş ve Avrupa kulüplerinin listesine girmişti.

26 yaşındaki futbolcu, uzun uğraşlar sonucunda 17,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olmuştu.

Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu

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Son Dakika Spor Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu - Son Dakika Spor

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