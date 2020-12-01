Vefa Destek Grupları Takdir Edilmeyi Bekliyor - Son Dakika

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Develi, Yahyalı ve Bünyan'da görev yapan Vefa Destek Gruplarının beklenen iltifatı göremediğini söyledi.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Özellikle Melikgazi, Kocasinan, Talas ve diğer belge veren kaymakamlarımıza teşekkür ediyoruz. Develi, Yahyalı ve Bünyan ilçelerimizde sabahlara kadar nöbet tutan eğitimciler oldu. Kaymakamlarımız görev alan eğitimcilerin bir kısmına başarı belgesi verdi fakat önemli bir kısmı beklenen iltifatı göremedi" dedi.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Şimdi sokağa çıkma yasakları tekrar geldi. Biz nasıl aynı insanlardan fedakarlık bekleyeceğiz. Çok büyük bir şey istemiyoruz, devletin kendilerine vermiş olduğu takdir hakkını pandemi sürecinde gönüllü olarak hizmet yapan eğitimciler için kullanmaları çak makul bir taleptir. Görev almayanlara bile başarı belgesi verildiği ile ilgili duyumlar var. Bir an önce bu eksiklik giderilmelidir" ifadesinde bulundu.

Kalkan, "Yanlış anlaşılmasın, eğitimcilerimiz yaptıkları işleri belge için yapmıyorlar fakat başarı belgeleri eğitimcilerin kariyerlerinde puan getirdiği için atama ve terfilerinde çok etkili. Bu anlamda biz eğitimcilerin takdir edilmelerini istiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ