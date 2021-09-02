Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, iki gün önce İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etti. Şensoy, Ses Tiyatrosu'ndan önce bir süre öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'ne getirildi.

KIZLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal, sabah saatlerinde Ferhan Şensoy'un cenazesini, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan cenazeyi teslim aldı. Usta sanatçı için ilk tören Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşti. Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy ve Müjgan Ferhan Şensoy, babalarının tabutunu görünce hıçkıra hıçkıra ağladı. 70 yaşında hayata gözlerini yuman Şensoy için Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor.

KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Önümüzde günlerde doğum yapmaya hazırlanan Müjgan Ferhan Şensoy, tören öncesi yanına gelen basın mensuplarını sorularını yanıtsız bırakırken "Bugün bizim için konuşmak çok zor. Sahnede bir konuşma yapacağız zaten nefesimizi sahneye saklayarak orada konuşmayı tercih ediyoruz" dedi.