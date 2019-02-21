Son Dakika Haberleri: Vefatı'nın 20. Yılında Barış Manço Nostaljisi

Vefatı'nın 20. Yılında Barış Manço Nostaljisi

1 saat önce

Beykoz Belediyesi Vefatı'nın 20. Yılında usta sanatçı Barış Manço'yu Serkan Çağrı ve Retrobüs Grubu'nun nostalji konseriyle andı.

Vefatı'nın 20. Yılında Barış Manço Nostaljisi, System.String[]

Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde yapılan programa Beykoz Belediyesi birim müdürleri, personeli, öğretmenler, öğrenciler ve sanatçıyı seven her yaştan ilçe sakini katıldı.

Beykoz Belediyesi bünyesinde hizmet veren, her yaştan ve her kesimden ilçe sakinine yönelik etkinliklerin yapıldığı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'ndeki Şubat ayı takviminde yer alan konserde Retrobüs Grubu, Dönence, Gülpembe, Unutamadım, Dağlar Dağlar, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa gibi Barış Manço'nun en sevilen eserlerini yorumlanarak yeni nesillere tanıttı.

2008'de kurulan ve 70-80-90'lar gibi belli bir dönemin ezgilerini, ritüelleri, temaları,seremonileri ve kültürünü kıyafet ve müzikle bütünleştirerek anlatan Retrobüs Grubu, kendisini izlemeye gelenleri keyifli bir nostalji yolculuğuna çıkardı.

Yabancı ve yerli pop, Rock'n Roll, Blues, Jazz türlerinde çalan müzik grubu Retrobüs, Barış Manço'yu anarken, Cem Karaca'nın eserlerinden de birkaç örnek sundu.

Flüt, saksofon, harmonika, gitar, vokal basgitar ve davul gibi müzik aletlerinden oluşan grup 'Adam Olacak Çocuk' konseptin de sahneye çocuk izleyicileri çıkartarak merhum sanatçı Manço'nun programına atıfta bulundu.

Modern Türk Müziği'nin usta isimlerinden Barış Manço'nun unutulmaz şarkılarına yer yer eşlik eden ilçe sakinleri Manço'nun anılmasına vesile olan anlamlı organizasyon için Beykoz Belediyesi'ne teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:51 Kaynak: Bültenler

Ahmet Mithat Efendi, Beykoz Belediyesi, Barış Manço, Güncel
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