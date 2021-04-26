Vefatının 700. Yılında Yunus Emre konuşuldu - Son Dakika

Vefatının 700. Yılında Yunus Emre konuşuldu

26.04.2021 10:32
Vefatının 700. Yılında Yunus Emre konuşuldu, System.String[]

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BALKANTÜRKSİAD), pandemi sebebiyle online olarak yapmayı sürdürdüğü e-sinerji toplantısının konuğu, araştırmacı, yazar ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara oldu.

Türk tasavvuf edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen çevrimiçi etkinlik, BALKANTÜRKSİAD'ın Facebook hesabından da canlı yayınlandı. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Mustafa Kara, "Her yüzyılın Yunus'ları vardır. Sadece biz göremiyoruz. Biz denizde olup da denizde olduğunu bilmeyen balıklar gibi olduğumuz için farkında değiliz" dedi.

BALKANTÜRK Akademi Başkanı, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fatma Akalp moderatörlüğünde gerçekleşen programda konuşan BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, "Bu sene UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına vefatının 700. yılı olması sebebiyle Türk dili kültürünün en önemli isimlerinden Yunus Emre de alındı. Yunus Emre bu toprakların en özel isimlerinden biri. Ramazan ayında böyle güzel bir toplantıda, önemli bir konu başlığında online de olsa bir arada olduğumuz için mutluyum" dedi.

BALKANTÜRK Eğitim Vakfı (BEV) Başkanı Aytuğ Onur da, "Birlikteliğin ve dayanışmanın en üst düzeyde olduğu bu mübarek ayda özellikle öğrencilerimizi de unutmayalım. Camiamızın iftihar edilecek hasletlerinin bu süreçte daha fazla ortaya çıktığını, yardımlaşmanın şefkatin ve merhametin bizi daha güçlü kıldığını görüyoruz.Hayırda yarışan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu güzel insanlar dün vardı, bugün de var, yarın da olacaktır"

Açılış konuşmaları sonrasında söz alan araştırmacı yazar emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara da etrafımızda o kadar çok Yunus var ki farkında bile değiliz ifadelerini kullandı. Kara, "Her yüzyılın Yunus'ları vardır. Keza Emirsultan'lar, Hacı Bektaş-ı Veli'ler de vardır. Bunların nesli tükenmiş değildir. Sadece biz göremiyoruz, es geçiyoruz, ilgilenmiyoruz, okumuyoruz. Biz denizde olup da denizde olduğunu bilmeyen balıklar gibi olduğumuz için farkında değiliz. Yoksa bu güzel insanlar dün vardı, bugün de var, yarın da olacaktır. Mesele onları arayıp bulabilmekte" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Kara şöyle devam etti: "O büyükler eserlerini bizler için vermiştir. O eserlerle gönül dünyamızı yoğurmak ve mayalamak gerekiyor. Bu dünyadaki vazifelerimizden biri bu. Çünkü Allah dostu olmak bir aşk mayalanmasıdır. Yunus gibi, Mevlana gibi, Hacı Bektaş-ı Veli gibi olmak bir mayalanma işidir. Yani sabır ve zaman işidir" şeklinde konuştu.

"Pandeminin içerisinden mutlaka bir güzellik doğacak"

Her sıkıntının içerisinden bir güzellik doğduğunu ifade eden Kara şunları söyledi: "Selçukluların son yüzyılında Anadolu topraklarında 3 büyük bela var olmuştur. Biri batıdan gelen Haçlı Seferleri, diğeri doğudan gelen Moğol İstilası ve üçüncüsü de Anadolu'da patlak veren Babailer İsyanı. Sıkıntıların olduğu bu yüzyılda, batıdan gelen Muhyiddin İbnü'l-Arabî, doğudan gelen Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Anadolu topraklarında da Yunus Emre var olmuştur. Bu veliler, buralarda yaşayıp pek çok insan yetiştirmişlerdir. Dervişler, 'Celali içerisinde bir cemal vardır' derler. Kelime olarak 'cemal' güzellik, 'celal' ise öfke ve hiddet demektir. Cemal tecellisi Allah'ın güzellik ve rahmetini gösterir; celal ise, kahredici yönünü öne çıkarır.Olaylara böyle bakmamız gerekiyor. Sadece sıkıntının kendisine bakarsanız doğruyu tam olarak bulamazsınız, daha derinlere bakmak gerekiyor. Bu yüzyılın bir belası olan pandeminin içerisinden de mutlaka bir güzellik doğacaktır insanlık için. Bu pandemi denen celali tecellinin içerisinden hangi güzellik doğacak hep birlikte göreceğiz."

"Veliler 'Hz. İnsan'a Hitap Etmiştir"

"Yunus'u ve sözlerini ezbere bilmek yetmez, onu anmak da yetmez, onu anlamalı ve yaptıklarını hayatımıza tatbik etmeliyiz" diyen Prof. Dr. Mustafa Kara, sözlerini şöyle noktaladı: "Yunus Emre, sadece İslam dinine mensup olanlar tarafından değil tüm dünya insanlığı tarafından sevilen bir şahsiyet olmuştur. Çünkü Yunus Emre ve diğer veliler, Müslüman'a, Hristiyan'a, Yahudi'ye veya Ateiste değil de 'Hz. İnsan'a hitap etmişlerdir. Ve bu yüzden de tüm dünya insanlığı tarafından sevilen şahsiyetlerdir. Çünkü size kim seslenirse, ona kulak kabartırsınız."

Çevrimiçi bağlantıyı dernek merkezinden yapan Prof. Dr. Mustafa Kara'ya BALKANTÜRKSİAD YK Başkanı Fatih Şakir tarafından günün anlam ve önemine binaen hediye takdim edildi.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Vefatının 700. Yılında Yunus Emre konuşuldu - Son Dakika


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