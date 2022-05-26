Veli Ağbaba'dan AKP'li Külünk'e: "Mafyadan 10 Bin Dolar Alan Siyasetçi Kalkıp Konuşabiliyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli açıklamalar yapan AKP MYK üyesi Metin Külünk'e "Bir mafya bozuntusu, bir tetikçi. Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi kalkıp konuşabiliyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TMMOB'un Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen 47. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. AKP MYK üyesi Metin Külünk'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiğini belirten Ağbaba, şöyle konuştu:

"BİR MAFYA BOZUNTUSU, BİR TETİKÇİ"

"Türkiye bir çete, bir mafyaya teslim edilmiş durumda. Yapılan açıklamalara baktığımız zaman Türkiye'yi mafya ya da çete yönetiyor gibi. Dün Genel Başkanımıza tehditte bulunuyor AKP'nin MYK üyesi. Bir mafya bozuntusu, bir tetikçi. Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi kalkıp konuşabiliyor."

Ağbaba, Türkiye'nin en çok kaybettiği şeyin 'ahlak' olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"MAALESEF ÜLKEYİ YÖNETENLERDE AHLAK KALMADI"

"Maalesef ülkeyi yönetenlerde ahlak kalmadı. Son dönemde yaşananlara bakın, eski Türkiye diyorlar. Eski Türkiye ile karşılaştırın. Eğer bu bir başka ülkede yaşanmış olsaydı o ülkede hükümetin düşmesini bırakın bunu yapanlar sokağa çıkamazdı. Maalesef mafya ile iş birliği yapanlar ya da 10 milyon euro rüşvet isteyenler, Zindaşti'ye kölelik yapanlar, Rıza Zarraf'ın hala hamiliğini yapanlar ülkeyi yönetemezdi. Maalesef bir çete ile karşı karşıyayız. Hep birlikte bu çeteden, mafya düzeninden kurtulmamız gerekiyor" diye konuştu.