Venezuela'da boykot çağrılarının gölgesinde seçim - Son Dakika

Venezuela'da parlamento seçimleri muhalefetin boykot çağrılarının gölgesinde düzenleniyor.

Venezuela'da yaklaşık 20.7 milyon kayıtlı seçmen, 277 sandalyeli Ulusal Meclis üyesini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. ABD'nin desteklediği Juan Guaido liderliğindeki muhalefet ise seçimi boykot ediyor. Avrupa Birliği (AB), ABD ve Amerika Devletleri Örgütü (OAS), seçimlerin kabul edilebilir demokratik şeffaflık standartlarına uymadığını öne sürerek seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladı.

Yeni seçilecek Meclis, 5 Ocak 2021'de göreve başlayacak ve 5 Ocak 2026'ya kadar görevde kalacak. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 2018 başlarında parlamento seçimlerinin devlet başkanlığı seçimleriyle birlikte yapılmasını önermişti. Ancak teklif Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından reddedilmişti. Şubat 2019'da Maduro'nun erken parlamento seçimi talebi üzerine 2021 yılında yapılması planlanan seçimlerin 6 Aralık'ta yapılması kararlaştırılmıştı.

Seçim öncesi iki aday öldü

25 Kasım'da Aragua'daki Hıristiyan Demokrat Partisi'nin (COPEI) lideri Freddy Vsquez şaibeli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 26 Kasım'da ise Primero Venezuela'nın milletvekili adayı Waldo Santeliz bir seçim mitingi sırasında öldürüldü.

27 siyasi parti boykot ediyor

Demokratik Birlik için Yuvarlak Masa İttifakı'nı oluşturan muhalefet, sürecin hileli olduğunu öne sürerek seçimlere oybirliğiyle katılmama kararı aldı. En büyük dört muhalefet partisi olan Halk İradesi (VP), Önce Adalet (PJ), Demokratik Hareket (AD) ve Yeni Bir Zaman (UNT) da dahil olmak üzere 27 siyasi parti bir anlaşma imzaladı.

Venezuela'da Nicolas Maduro'nun devlet başkanlığı yemini etmesinden bir gün sonra 23 Ocak 2019'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmişti. Guaido, ABD dahil yaklaşık 50 ülkenin desteğini almıştı. - KARAKAS