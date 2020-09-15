Venezuela'da yakalanan Amerikalı casus petrol rafinerisine sabotaj planlamakla suçlandı - Son Dakika

Venezuela'da yakalanan Amerikalı casus petrol rafinerisine sabotaj planlamakla suçlandı

Venezuela'nın kuzeybatısındaki bir petrol rafinerisi bölgesinde geçen hafta yakalanan Amerikalı casusun petrol rafinerisine ve elektrik hizmetlerine sabotaj planlamakla suçlandığı bildirildi.

Venezuela'da yakalanan Amerikalı casus petrol rafinerisine sabotaj planlamakla suçlandı, System.String[]

Venezuela'nın kuzeybatısındaki bir petrol rafinerisi bölgesinde geçen hafta yakalanan Amerikalı casusun petrol rafinerisine ve elektrik hizmetlerine sabotaj planlamakla suçlandığı bildirildi.

Venezuela başsavcılığı yetkilileri, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun geçen hafta yakalandığını açıkladığı Amerikalı casusun adının Matthew John Heath olduğunu duyurdu.

Bu kişi yakalandığında üzerinde olan cep telefonuna el konularak incelendiğini belirten yetkililer, aralarında Zulia eyaletindeki büyük bir köprünün de olduğu şüpheli hedefler ve Falcon eyaletindeki askeri tesisler ile yıkık haldeki petrol rafinelerinin fotoğraflarını bulduklarını ifade etti.

Yetkililer, Heath'ın terörizm, yasa dışı silah kaçakçılığı ve suikastla suçlandığını açıkladı.

El bombası atıcısı, plastik patlayıcılar, uydu telefonu ve bir çanta ABD doları ele geçirildi

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, televizyonda yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin petrol rafinerisine ve elektrik hizmetlerine saldırı planladığını söyledi.

Saab, ele geçirilen bir el bombası atıcısı, plastik patlayıcılar, bir uydu telefonu ve bir çanta ABD dolarının da fotoğraflarını gösterdi.

"Buradaki her şey, zarara yol açmak, suikast düzenlemek ve Venezuela halkına karşı suçlar işlemek için hazırlanmış ölümcül bir silah olarak vasıflandırılabilir." değerlendirmesinde bulunan Saab, yakalanan kişinin ülke boyunca bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergahı açma planı yaptığına dikkati çekti.

Saab, bu kişinin ülkeye yasa dışı girmekle suçlandığını ve Venezuela pasaportu olmadığını ancak ayakkabısının içinde pasaport kopyası bulunduğunu aktardı.

Aralarında askeri bir yetkilinin de olduğu 3 Venezuelalının da Heath'le iş birliği içerisinde suikast planı yapmakla suçlandığını kaydeden Saab, bu kişilerin ayrıca Heath'ın Kolombiya'dan ülkeye gizlice girmesinde yardım ettiğini dile getirdi.

Saab, Heath'ın merkezi ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan özel MVM Inc. güvenlik şirketine bağlı olarak Irak'ta 2006-2016 yıllarında yılda 3 ay iletişim uzmanı olarak çalıştığını belirtti.

ABD Deniz Piyade Teşkilatından yapılan açıklamada, teşkilatta 1999-2003 yıllarında Matthew John Heath adlı bir kişinin iletişim uzmanı olarak görev yaptığı ancak bu kişinin Venezuela'da yakalanan kişi olup olmadığının henüz kesinleşmediği kaydedildi.

Heath'ın çalıştığı belirtilen MVM şirketinden yapılan açıklamada ise söz konusu kişinin şu an şirketin çalışanı olmadığı belirtildi.

Devlet Başkanı Maduro, 12 Eylül'de, önceki gün Amerikalı bir casusu ülkenin kuzeybatısındaki bir petrol rafinerisi bölgesinde yakaladıklarını açıklamıştı.

Söz konusu kişinin adını açıklamayan Maduro, yakaladıkları kişinin Irak'taki CIA üssünde görevli bir deniz piyadesi olduğunu ve elinde bazı gelişmiş silahlar ve nakit para ile yakalandığını belirtmişti.

Maduro, olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığını ve sürecin yakından takipçisi olacaklarını ifade etmişti.

Venezuela'da mayıs ayında başkent Caracas'a 45 dakika mesafedeki bir kıyı kentinde bir sürat teknesi içindeki bir grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, olayda 8 kişi ölmüş, iki Amerikalı ise gözaltına alınmıştı.

Maduro yönetimi olayın arkasında ABD ve Kolombiya hükümetlerinin olduğunu iddia etmiş, her iki ülke de söz konusu iddiayı reddetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Sabotaj, Petrol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 11:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela'da yakalanan Amerikalı casus petrol rafinerisine sabotaj planlamakla suçlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor Trump'tan Esed'le ilgili bomba itiraf: Öldürmek istedim, general karşı çıktı Alkollü şahıs elektrik altyapısı için açılan kanala düştü Kamyonet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına böyle çarptı Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri Kullanım miktarı aynı gelen faturalar farklı! İstanbul'da 18, Bursa'da 50 liralık borç çıkardılar Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Arkadaşıyla konuşma bahanesi ile 2 bin TL değerinde telefonu alarak kaçtı Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu İstanbul'da kademeli mesai uygulaması için karar, cuma günü açıklanacak Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı Engelli kadının yengesine anlattıkları korkunç olayı ortaya çıkardı! 4 kişi cinsel saldırıda bulunmuş Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı
Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı         
14:49
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu         
14:46
Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu         
14:34
Jude Bellingham, Nuri Şahin'i geçerek kulüp tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu Jude Bellingham, Nuri Şahin'i geçerek kulüp tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu         
14:28
Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı         
14:22
Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı         
13:55
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Kız arkadaşını silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi Kız arkadaşını silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi         
13:07
Lucas Biglia'yı kadrosuna katan Fatih Karagümrük, Avrupa basınının gündeminde yer aldı Lucas Biglia'yı kadrosuna katan Fatih Karagümrük, Avrupa basınının gündeminde yer aldı         
13:01
Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici'ye teklif yaptı Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici'ye teklif yaptı         
12:50
Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp etrafa tükürdü         
12:50
Emre Belözoğlu'nun görüştüğü Mandzukic, Fenerbahçe'nin teklifine ikna oldu Emre Belözoğlu'nun görüştüğü Mandzukic, Fenerbahçe'nin teklifine ikna oldu         
12:46
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı 55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı         
12:10
"Bana bir şey olmaz" diyen genç, günlerce koronavirüs kabusu yaşadı         
11:47
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada         
11:42
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi         
10:06
Eşinin desteğiyle başladığı solucan gübresi üretiminde siparişlere yetişemiyor Eşinin desteğiyle başladığı solucan gübresi üretiminde siparişlere yetişemiyor         
09:52
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu         
23:25
Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
22:57
Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz         
22:38
Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu         
20:51
Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı         
20:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2020 17:32:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Venezuela'da yakalanan Amerikalı casus petrol rafinerisine sabotaj planlamakla suçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei