Venezuela'da yakalanan Amerikalı casus petrol rafinerisine sabotaj planlamakla suçlandı - Son Dakika

Venezuela'nın kuzeybatısındaki bir petrol rafinerisi bölgesinde geçen hafta yakalanan Amerikalı casusun petrol rafinerisine ve elektrik hizmetlerine sabotaj planlamakla suçlandığı bildirildi.

Venezuela başsavcılığı yetkilileri, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun geçen hafta yakalandığını açıkladığı Amerikalı casusun adının Matthew John Heath olduğunu duyurdu.

Bu kişi yakalandığında üzerinde olan cep telefonuna el konularak incelendiğini belirten yetkililer, aralarında Zulia eyaletindeki büyük bir köprünün de olduğu şüpheli hedefler ve Falcon eyaletindeki askeri tesisler ile yıkık haldeki petrol rafinelerinin fotoğraflarını bulduklarını ifade etti.

Yetkililer, Heath'ın terörizm, yasa dışı silah kaçakçılığı ve suikastla suçlandığını açıkladı.

El bombası atıcısı, plastik patlayıcılar, uydu telefonu ve bir çanta ABD doları ele geçirildi

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, televizyonda yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin petrol rafinerisine ve elektrik hizmetlerine saldırı planladığını söyledi.

Saab, ele geçirilen bir el bombası atıcısı, plastik patlayıcılar, bir uydu telefonu ve bir çanta ABD dolarının da fotoğraflarını gösterdi.

"Buradaki her şey, zarara yol açmak, suikast düzenlemek ve Venezuela halkına karşı suçlar işlemek için hazırlanmış ölümcül bir silah olarak vasıflandırılabilir." değerlendirmesinde bulunan Saab, yakalanan kişinin ülke boyunca bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergahı açma planı yaptığına dikkati çekti.

Saab, bu kişinin ülkeye yasa dışı girmekle suçlandığını ve Venezuela pasaportu olmadığını ancak ayakkabısının içinde pasaport kopyası bulunduğunu aktardı.

Aralarında askeri bir yetkilinin de olduğu 3 Venezuelalının da Heath'le iş birliği içerisinde suikast planı yapmakla suçlandığını kaydeden Saab, bu kişilerin ayrıca Heath'ın Kolombiya'dan ülkeye gizlice girmesinde yardım ettiğini dile getirdi.

Saab, Heath'ın merkezi ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan özel MVM Inc. güvenlik şirketine bağlı olarak Irak'ta 2006-2016 yıllarında yılda 3 ay iletişim uzmanı olarak çalıştığını belirtti.

ABD Deniz Piyade Teşkilatından yapılan açıklamada, teşkilatta 1999-2003 yıllarında Matthew John Heath adlı bir kişinin iletişim uzmanı olarak görev yaptığı ancak bu kişinin Venezuela'da yakalanan kişi olup olmadığının henüz kesinleşmediği kaydedildi.

Heath'ın çalıştığı belirtilen MVM şirketinden yapılan açıklamada ise söz konusu kişinin şu an şirketin çalışanı olmadığı belirtildi.

Devlet Başkanı Maduro, 12 Eylül'de, önceki gün Amerikalı bir casusu ülkenin kuzeybatısındaki bir petrol rafinerisi bölgesinde yakaladıklarını açıklamıştı.

Söz konusu kişinin adını açıklamayan Maduro, yakaladıkları kişinin Irak'taki CIA üssünde görevli bir deniz piyadesi olduğunu ve elinde bazı gelişmiş silahlar ve nakit para ile yakalandığını belirtmişti.

Maduro, olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığını ve sürecin yakından takipçisi olacaklarını ifade etmişti.

Venezuela'da mayıs ayında başkent Caracas'a 45 dakika mesafedeki bir kıyı kentinde bir sürat teknesi içindeki bir grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, olayda 8 kişi ölmüş, iki Amerikalı ise gözaltına alınmıştı.

Maduro yönetimi olayın arkasında ABD ve Kolombiya hükümetlerinin olduğunu iddia etmiş, her iki ülke de söz konusu iddiayı reddetmişti.