Venezuela Polisi ABD'li Gazeteciyi Tutukladı
36 dakika önce
Venezuela'da ABD'li gazeteci Cody Weddle'ın polis tarafından tutuklandığı duyuruldu.
Venezuela
'da ABD
'li gazeteci Cody Weddle'ın polis tarafından tutuklandığı duyuruldu. ABD Dışişleri Bakanlığı
, Weddle'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu. ABD'nin Miami
kentinde yayın yapan bir televizyon kanalının muhabiri Cody Weddle'ın Venezuela polisi tarafından tutuklandığı duyuruldu. ABD'li gazetecinin Karakas'taki evine düzenlenen polis baskını sonrasında tutuklandığı öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Batı Yarım Küre
Sekreterliği Sözcüsü Kimberly Breier'ın sosyal medya hesabından, "Dışişleri Bakanlığı, Maduro rejimi tarafından Venezuela'da tutuklanan başka bir gazeteci ve ABD vatandaşının son durumu hakkında derin endişe duymaktadır. Gazeteci olmak suçlu değil, serbest bırakılmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu. Öte yandan 5 gündür kayıp olan Venezuelalı gazeteci Ali Dominguez'in bir otobanın kenarında darp edilmiş olarak bulunduğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
(Serkan
Bayar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:46 Kaynak: İHA
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