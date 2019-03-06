Son Dakika Haberleri: Venezuela Polisi ABD'li Gazeteciyi Tutukladı

Venezuela Polisi ABD'li Gazeteciyi Tutukladı

36 dakika önce

Venezuela'da ABD'li gazeteci Cody Weddle'ın polis tarafından tutuklandığı duyuruldu.

Venezuela Polisi ABD'li Gazeteciyi Tutukladı, System.String[]
Venezuela'da ABD'li gazeteci Cody Weddle'ın polis tarafından tutuklandığı duyuruldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Weddle'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu. ABD'nin Miami kentinde yayın yapan bir televizyon kanalının muhabiri Cody Weddle'ın Venezuela polisi tarafından tutuklandığı duyuruldu. ABD'li gazetecinin Karakas'taki evine düzenlenen polis baskını sonrasında tutuklandığı öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Batı Yarım Küre Sekreterliği Sözcüsü Kimberly Breier'ın sosyal medya hesabından, "Dışişleri Bakanlığı, Maduro rejimi tarafından Venezuela'da tutuklanan başka bir gazeteci ve ABD vatandaşının son durumu hakkında derin endişe duymaktadır. Gazeteci olmak suçlu değil, serbest bırakılmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu. Öte yandan 5 gündür kayıp olan Venezuelalı gazeteci Ali Dominguez'in bir otobanın kenarında darp edilmiş olarak bulunduğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

(Serkan Bayar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:46 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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