"Vereceğiniz Destek Türkiye'nin Duruşunu Belirleyecek"

SKM programları kapsamında Kandıra'da bulunan son dönem Başbakan Yardımcısı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, önemli toplantılar düzenledi. Işık ve Turan, ilk olarak Namazgah Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda muhtarlar ve mahalle başkanları ile bir araya geldi. Bu toplantının ardından günün ikinci buluşması Kandıra Belediye Çay Bahçesi'nde gerçekleşti. Kadın kolları ve gençlik kollarının davetli olduğu toplantı geniş katılımla gerçekleşti.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ÖNEMİ

Kandıra'nın dinamiklerini bir araya getiren toplantılara Milletvekili Işık ve Başkan Adayı Turan'ın yanı sıra Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, MHP Kandıra İlçe Başkanı Ahmet Uğur, geçmiş dönem belediye başkanlarından İsmail Genç, Cengiz Kan, AK Parti eski İlçe Başkanı Erdinç Şentürk, muhtarlar, Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti ve MHP teşkilatlarının yöneticileri ile kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticileri katılım gösterdi. Protokolün selamlama konuşmaları gerçekleştirdiği programda söz alan Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaptı.

DAHA GÜÇLÜ BİR HÜKÜMET SİSTEMİ

Birlik ve beraberlik mesajları veren Turan, "Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı olarak hem Kandıra'mızda, hem Kocaeli'mizde hem de ülkemizde 31 Mart'ta yeni bir destan daha yazacağız." dedi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da yaptığı konuşmada muhtarların demokrasi piramidinin kaide taşları olduğunu ifade etti. Konuşmasında 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yapan Işık, "Vereceğiniz destek sadece yerelde adaylarımıza destekle kalmayıp daha güçlü bir hükümet sistemini ve Türkiye'nin duruşunu belirleyecek. Bu süreçte Kandıra Belediye Başkan Adayımız Adnan Turan ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tahir Büyükakın'a güçlü desteklerinizi bekliyoruz" dedi.