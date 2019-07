Vergi artmazsa rekor göründü

OTOMOTİVDE yeni vergilendirme yetkisinin Maliye Bakanlığı'na verilmesi ve ÖTV'nin yeniden düzenleneceğine ilişkin tartışmaların başladığı ekim ayında pazar bir önceki yıla göre yüzde 30 büyüdü.

OTOMOTİVDE yeni vergilendirme yetkisinin Maliye Bakanlığı'na verilmesi ve ÖTV'nin yeniden düzenleneceğine ilişkin tartışmaların başladığı ekim ayında pazar bir önceki yıla göre yüzde 30 büyüdü. Ocak-ekim dönemi olan 10 ayda ise toplam satışlardaki gerileme rekor yılı olan 2015'e göre yüzde 1'e kadar indi. Eğer kasım ve aralıkta Maliye Bakanlığı ÖTV'ye yönelik beklenmedik bir artış yapmazsa toplam pazarın 2016 yılında 2015 yılını geride bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor. Zaten Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce'nin açıklamasında da hem 2016 hem de 2017 yılları otomotiv sektörü toplam pazarının 950 bin–1 milyon adet aralığında olmasının tahmin edildiği vurgulanıyor. 2015 yılında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 968 bin adedi aşmış, ağır ticari araçlarla 1 milyon adetlik rekora ulaşmıştı.



ODD tarafından dün açıklanan Ocak-Ekim dönemi raporuna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2016 yılı 10 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.06 azalarak 719 bin 499 adet olarak gerçekleşti. Rekor yılı olan 2015'te 10 aylık dönemde 727 bin 243 adet araç satılmıştı. Aynı dönemde otomobil satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.77 artarak 553 bin 111 adete ulaştı. 2015 yılı aynı dönemde 548 bin 859 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı ise 2016 yılı on aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 6.72 oranında azalarak 166 bin 388 adete geriledi. Geçen yıl aynı dönemde 178 bin 384 adet satış gerçekleşmişti.



OTOMOBİL YÜZDE 33 BÜYÜDÜ



2016 ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 83 bin adet oldu. 64 bin 255 adet olan 2015 yılı ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 29.17 oranında büyüdü. Bir önceki ay olan eylüle göre ise büyüme yüzde 23 olarak gerçekleşti. 2016 yılı ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.93 arttı ve 63 bin 746 adet oldu. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 18.12 arttı ve 19 bin 254 adet oldu.



HİBRİT ARTTI, DİZEL AZALDI



ODD raporuna göre 2016 yılı on aylık döneminde 38 adet elektrikli ve 695 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Hibrit satışlarında ÖTV indiriminin etkisi görüldü. Diğer taraftan 2016 yılı Ekim sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 45.69 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 252 bin 742 adet ile sahip oldu. 2016 yılı Ekim sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61.62'ye geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 57,22'ye yükseldi.



ÖTV'DE TEHLİKEŞİMDİLİK GEÇTİ



MALİYE Bakanı Naci Ağbal'ın önceki gün yaptığı açıklamadan sonra en azından bu yıl için ÖTV'de herhangi bir artış veya değişimin söz konusu olmadığı anlaşıldı. Ağbal, pazar günü CNN Türk'te yaptığı açıklamada vergide indirim ve artış olacağını söylese de dün komisyonda çok net bir şekilde fiyat dengelerini değiştirecek bir vergilendirme planları olmadığını açıkladı. Hem sektör hem de vatandaşlar için tehlike şu an geçti. 2017'de sektör yetkilileri ile yapılacak kapsamlı görüşmeler sonrası ÖTV sistemi kökten değişebilir. Doğru olan emisyon oranlarına göre değişmesinde ama daha önce aynı konu gündeme geldiğinde, bir çok hükümet yetkilisi ve bürokrat, "Lüks araçların emisyon oranı ucuz olanlardan daha düşük" diyerek bundan vazgeçilmişti. Bunu da unutmamak lazım.



EN ÇOK OTOMOBİL SATAN 10 MARKA (OCAK-EKİM)



1-Renault 77295



2-Volkswagen 76637



3-Opel 39635



4-Fiat 37479



5-Hyundai 37157



6-Toyota 32731



7-Ford 31487



8-Dacia 31038



9-Mercedes 23686



10-Skoda 21662

Haber Yayın Tarihi:

MSB'den S-400 ve Patriot açıklaması

Bedelli askerlikten kimler yararlanamayacak? MSB duyurdu

Boris Johnson kabinede kardeşine de yer verdi

Hulusi Akar'dan sınır ötesi operasyon hakkında açıklama: Gecikmeye tahammülümüz yok!