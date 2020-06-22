Vergi dairesine bombalı terör saldırısı davasının gerekçeli kararı açıklandı - Son Dakika

Vergi dairesine bombalı terör saldırısı davasının gerekçeli kararı açıklandı

Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Ek Binası'na 1 Şubat 2018'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin 51 sanıklı davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Vergi dairesine bombalı terör saldırısı davasının gerekçeli kararı açıklandı, System.String[]

Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Ek Binası'na 1 Şubat 2018'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin 51 sanıklı davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bahtiyar Çolak ile üye hakimler Yıldıray Kaya ve Harun Yaşar'ın imzasının bulunduğu kararda, mahkemenin 12 Mart 2020'de verdiği hükmün gerekçeleri yer aldı.

Davaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye atıf yapılan kararda, 20 Ocak 2018'de Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarına karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sonrası terör örgütüne müzahir internet sitelerinden, operasyonların durdurulması yönünde yayınlar yapılmaya başlandığı, örgütün üst yöneticilerinden de harekatın sekteye uğratılması yönünde terör örgütü mensuplarına talimatlar iletilmeye çalışıldığı hatırlatıldı.

Örgüt mensuplarınca daha önceden yerleştirilen patlayıcının, 1 Şubat 2018 saat 20.00 sıralarında Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Ek Binası'nda infilak ettiği aktarılan kararda, Barış Subaşi ve Furkan Güzel isimli vatandaşların yaralandığı, vergi dairesinin ilk iki katının tamamen kullanılmaz hale geldiği, çevredeki araçlar ile ev ve iş yerlerinde de maddi hasar oluştuğu anlatıldı.

Süreç detaylarıyla kararda yer aldı

Kararda, patlayıcının temini ve terör saldırısına giden süreç detaylarıyla yer aldı.

Buna göre, saldırının planlayıcısı ve davanın firari sanığı olan Alan Chıkhmous'un, PKK/KCK Terör Örgütü'nün Suriye'deki kolu YPG'nin yapılanmalarından olan HAT yapılanması ile benzerlikler gösteren YAT içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü ve "Ebu Serdar" kod adını kullandığı tespit edildi.

Chıkhmous, 16 Kasım 2017'de Suriye'den yasa dışı yollarla getirilen patlayıcıları sanıklar Mahmoud Atıyye, Mohammad Sheıkh Nahhal ve Abduljawad Almousa ile birlikte Şanlıurfa'ya giderek teslim aldı. Buradan da Mahmoud Atıyye'nin kullandığı kiralık araç ile Aksaray Ortaköy'deki Amina Chıkhmous ve beraat eden sanık Abdulselem Alp'ın ikametinde saklanmasını sağladı.

Ayrıca söz konusu teröristler, Şanlıurfa'dan Aksaray'a patlayıcıları taşırken öncü bir araç kullanarak olası jandarma-polis çevirmesine karşı tedbir aldı.

Saldırıyı gerçekleştiren terörist Ersen Ertogan'ı Mersin'de saklayan kişi de yine Alan Chıkhmous'tu.

Chıkhmous, saldırı öncesi 18 Ocak 2018'de Atıyye ve Ertogan ile birlikte olay yerinde keşif yapmak amacıyla Ankara'ya geldi. 30 Ocak'ta da patlayıcı maddelerin saklandığı Aksaray'daki eve saldırgan Ertogan'ı götürdü. Patlamanın ardından Ertogan'ı Ankara'dan Mersin'e getirmeleri için araç temin eden kişi yine Chıkhmous'tu.

Saldırının ardından terörist Ertogan'ı Mersin'de karşılayan Chıkhmous, Şanlıurfa'ya götürmesi için Ali Anadeni'ye de talimat veren kişiydi.

Saldırı 31 Ocak'ta yapılacaktı

Mahkemenin gerekçeli kararına göre, eli kanlı PKK/KCK terör örgütü, saldırı tarihini 31 Ocak 2018 olarak belirledi. Örgütün bu tarihi seçmiş olmasının sebebi vergi ödemelerinin son günü olması nedeniyle mesainin saat 19.00'a kadar uzatılmış olması ve yaklaşık 120 kişinin çalıştığı kurumda iş çıkış saatlerinde yapılacak saldırıyla daha fazla kişiye zarar verilebilecek olması olarak kaydedildi.

PKK/KCK'nın saldırı emri üzerine 18 Ocak'ta Alan Chıkmous, Ersen Ertogan ve Mahmoud Atıyye'nin Ankara'ya geldikleri, geceyi Mahmoud Atıyye'nin akrabası olan beraat eden sanıklardan Omar Helli'nin ikametinde geçirdikleri, Atıyye ve Ertogan'ın 19 Ocak'ta olay yerinde keşif yaptıkları anlatıldı.

Terörist Ertogan'ın eylem tarihi olarak belirlenen 31 Ocak saat 18.59'da içerisinde bomba bulunan valizle olay yerine geldiği ancak bombanın patlamaması üzerine olay yerinden ayrıldığı, ertesi gün 1 Şubat'ta tekrar Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'ne gelerek eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Terör eylemi sonrası Şanlıurfa'ya gitmeye çalışan, Osmaniye'deki polis çevirmesinde ihtara rağmen araçtan inmeyen Ertogan'ın, uyuşturucu aldığı ve öldüğü aktarıldı.

Olay sonrasında da PKK/KCK'ya müzahir internet sitelerinde Ertogan'ın örgütte kullandığı kod adı ve sözde özgeçmişine yer verilerek "şehit" olduğu yönünde propaganda amaçlı yayınlar yapıldığı belirtildi.

Hüküm

Yapılan yargılama sonucu Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Mart 2020'de hükmünü açıkladı.

Buna göre, sanıklardan Mahmoud Atıyye "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım"dan 15 yıl, patlamada yaralanan iki kişiye ilişkin "kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs"ten 30 yıl, "terör faaliyeti çerçevesinde izinsiz patlayıcı madde nakletmek" suçundan da 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 53 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.

Sanıklardan Amina Chıkhmous, Mohammed Sheikh Nahhal ve Abduljawad Almousa "terör örgütüne silah sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapse çarptırılırken, Chıkhmous'un tutukluluğunun devamına, Nahhal ve Almousa hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

Sanık Ali Anadeni (Gassan oğlu) "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildi ve hakkında yakalama emri çıkarılması kararlaştırıldı.

Sanık Reşad Kokan "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 5 yıl, Endam Gül aynı suçtan 3 yıl 9 ay, Muhammed Eldibo ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Haklarında kesin ve inandırıcı delil bulunmayan sanıklar Abdulmecit Mungan, Necah Mungan, Omar Helli, Abdulselem Alp, Mehmet Kokan ve Hüssan Aldabo'nun da beraatları kararlaştırıldı.

Mahkeme PKK/KCK'nın yöneticisi konumundaki firari sanıklar Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Mehmet Sait Sürer, Sabriye İlgün, Filiz Duman, Layika Gültekin, Hülya Oran, Süleyman Şahin, Gülüzar Tural, İzzettin İnan, Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Engin Karaaslan, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Sabri Ok, Salman Kurtulan, Güleser Törün, Mahmut Dora, İsmail Özden, Mehmet Tören, Ayfer Kordu, Menafi Bayazit, Gülüşan Eksen, Elif Yıldırım, Sultan Kocabey, Salih Müslüm Muhammed, Fehman Hüseyin, Alan Chıkhmous, Menafi Bayazit, Kevser Şaban, İbrahim oğlu Muhammed Eldibo ve Ali Anadeny'nin dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 12:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vergi dairesine bombalı terör saldırısı davasının gerekçeli kararı açıklandı - Son Dakika

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