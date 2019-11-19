Vestel'e en iyi Ar-Ge merkezi ödülü

Vestel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri'nde birinci oldu.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri sahiplerini buldu. Ar-Ge merkezleri arasında personel istihdamı, harcama yoğunluğu, proje kapasitesi, iş birliği ve etkileşim, ticarileşme ve fikri mülkiyet yetkinliği gibi kriterler göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede öne çıkan Vestel, 250 ve üzerinde Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinin değerlendirildiği kategoride birinciliğe layık görüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törende Vestel Elektronik Genel Müdürü İsmail Murat Sarpel birincilik ödülünü aldı.



"Teknolojiyi takip eden değil, yön veren şirketlerdeniz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Elektronik Genel Müdürü İsmail Murat Sarpel, Vestel olarak Türkiye ve dünya pazarlarına yenilikçi ürünler ve servisler sunmak için 8 Ar-Ge merkezinde bilgi ve teknolojiye yatırım yaptıklarını ifade etti.

Kıymetli bir ödül organizasyonundan birincilikle dönmenin gururunu yaşadıklarını belirten Sarpel, şunları kaydetti:

"Uluslararası rekabet ortamında varlığımızı sürdürmenin temelinde inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarımız yer alıyor. Müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayan, Ar-Ge ve ürün geliştirme stratejisi ile çalışan bin 600 kişilik bir Ar-Ge ekibimiz var. Vestel olarak teknolojiyi takip eden değil, ona yön veren şirketlerdeniz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Varank'ın da açıkladığı gibi Ar-Ge harcamalarına özel sektör öncülük ediyor. Biz de Vestel olarak her yıl gelirlerimizin yüzde 2'sini Ar-Ge'ye ayırıyoruz. Biliyoruz ki Ar-Ge yapmayan, yeni ürün yeni teknoloji geliştirmeyen şirketler rekabetle başa çıkamaz."