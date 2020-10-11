Veteriner çiftin nikahında davetlilere nikah şekeri yerine kedi-köpek maması - Son Dakika

Veteriner çiftin nikahında davetlilere nikah şekeri yerine kedi-köpek maması

11.10.2020 14:27
Veteriner çiftin nikahında davetlilere nikah şekeri yerine kedi-köpek maması, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde hayatlarını birleştiren veteriner çift, nikah törenine katılan davetlilere nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması dağıttı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hayatlarını birleştiren veteriner çift, nikah törenine katılan davetlilere nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması dağıttı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Aybars Akar (32) ile Veteriner Hekim Özge Korkmaz (24) dünyaevine girdi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle çiftin nikahı Alanya Kültür Merkezi (AKM) girişinde kıyıldı. Törene katılan davetlilere nikah şekeri yerine içinde kedi ve köpek mamasının bulunduğu paketler dağıtıldı. Nikahta çiftin süsledikleri köpekler ise dikkat çekti.

"Klasik bir nikah şekeri yerine mama dağıtmaya karar verdik"

Korona virüs tedbirleri alınarak kıyılan nikahta konuşan damat Aybars Akar, bu özel günde sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyledi. Akar, "Bizler hayatı paylaşan, sokak hayvanlarının da hayatı paylaştığına inanan veteriner hekimler olarak bu özel, mutlu günümüzde biraz daha farkındalığı artırmak, sokakta yaşayan canlıların biraz daha ilgiye ihtiyacı olduğunu göstermek, altını vurgulamak için böyle bir şeye karar verdik. Bizler zaten hayvanları sevdiğimiz için veteriner hekim olmaya karar vermiştik. Bu yönde çalışıyoruz. Bu yönde uğraşıyoruz. Böyle özel bir günde de buna atıf yapmazsak, eksik hissederdik. Dolayısıyla klasik bir nikah şekeri yerine mama dağıtmaya karar verdik" dedi.

"Aynı zamanda biz TEMA Vakfı'na da bağış yaptık"

Nikahın ardından mama dağıtılmasını insanların iyi karşıladığını belirten Akar, "İnsanlar standartlara çok alışık olduğu için böyle şeyler daha çok seviliyor. Bizi bilen insanlar da bizim hayvanlara verdiğimiz değeri çok iyi biliyor. Dolayısıyla çok iyi karşıladılar. Çok mutlu oldular onlar da. Onların da hoşuna gitti diyebiliriz. Aynı zamanda biz TEMA Vakfı'na da bağış yaptık. Klasik düğün davetiyesi yerine TEMA Vakfı'ndan aldığımız buzdolabı magnetleri ve kartpostalları dağıtıyoruz. O da sadece hayvanlarla ilgili değil, doğayla ilgili de farkındalık oluşturma amacını taşıyordu. TEMA Vakfı'na da bağışlarını bekliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Veteriner çiftin nikahında davetlilere nikah şekeri yerine kedi-köpek maması
Veteriner çiftin nikahında davetlilere nikah şekeri yerine kedi-köpek maması
Veteriner çiftin nikahında davetlilere nikah şekeri yerine kedi-köpek maması
Veteriner çiftin nikahında davetlilere nikah şekeri yerine kedi-köpek maması
Veteriner çiftin nikahında davetlilere nikah şekeri yerine kedi-köpek maması
Veteriner çiftin nikahında davetlilere nikah şekeri yerine kedi-köpek maması
Veteriner çiftin nikahında davetlilere nikah şekeri yerine kedi-köpek maması
Veteriner çiftin nikahında davetlilere nikah şekeri yerine kedi-köpek maması
Veteriner çiftin nikahında davetlilere nikah şekeri yerine kedi-köpek maması
Veteriner çiftin nikahında davetlilere nikah şekeri yerine kedi-köpek maması
Veteriner çiftin nikahında davetlilere nikah şekeri yerine kedi-köpek maması
Veteriner çiftin nikahında davetlilere nikah şekeri yerine kedi-köpek maması
Veteriner çiftin nikahında davetlilere nikah şekeri yerine kedi-köpek maması
Veteriner çiftin nikahında davetlilere nikah şekeri yerine kedi-köpek maması
Veteriner çiftin nikahında davetlilere nikah şekeri yerine kedi-köpek maması
Veteriner çiftin nikahında davetlilere nikah şekeri yerine kedi-köpek maması

Veteriner, Evlilik, Alanya, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Veteriner çiftin nikahında davetlilere nikah şekeri yerine kedi-köpek maması - Son Dakika

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