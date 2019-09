Vezirköprü'de "bölünmüş yol" talebi

Samsun'da vatandaşlar, Vezirköprü- Havza kara yolunun bölünmüş yol yapılmasını talebiyle basın açıklaması yaptı.

Vezirköprü-Havza kara yolu Kızılcaören mevkisinde toplanan vatandaşlar adına açıklama yapan Fatih Aktaş, yol konusunda uzun yıllardır ciddi problemler yaşadıklarını söyledi.

Vezirköprü-Havza kara yolunun yapılmasının defalarca gündeme geldiğini belirten Aktaş, "Her defasında yetkililer, 'Çok yakında müjde vereceğiz, az kaldı, ihalesi oldu' dedi ama bu zamana kadar hiçbir sonuç alınamadı. Her sonbahar aylarında kara yolunu mıcırla kaplıyorlar. Mıcır yüzünden birçok sürücü hayati tehlike yaşadı. Her seçim dönemi bol bol vaatlerle gelen siyasi irade, bu konuya niçin çözüm bulmuyor?" dedi.

Karayolları Genel Müdürlüğünce 10 Aralık 2015'te "Havza-Vezirköprü kara yolu bölünmüş yol olacak" denildiğini anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Hatta dönemin kaymakamı, 'Vezirköprü-Havza arasına 34 kilometre bölünmüş yol yapılacak, Vezirköprü- Durağan arası virajlı kesimler için 50 kilometre yol yapılacak' diye müjde vermişti. İlçe halkı olarak sesleniyoruz; verdiğiniz sözleri tutun. Yarım kalan yolda her gün can ve mal kayıplı kazalar meydana geliyor. Yolun yapılması için insanların ölmesi mi gerekiyor? Yasalar çerçevesinde tepkimizi ortaya koyuyor ve diyoruz ki, Havza-Vezirköprü bölünmüş yolunu gündeme alın, ilçede turizmin gelişmesine katkıda bulunun. 30 yıldır yapılamayan bu yolu yapın, halkın geleceği ile oynamayın."

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in de katıldığı ve jandarma ekiplerinin önlem aldığı açıklamanın ardından katılımcılar dağıldı.