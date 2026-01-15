Victoria'da Şiddetli Yağış ve Seller - Son Dakika
Victoria'da Şiddetli Yağış ve Seller

15.01.2026 16:18
Avustralya'nın Victoria eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel baskınlarına yol açtı.

Avustralya'nın güneyindeki Victoria eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Avustralya basınından haberlere göre, eyaletin güneybatısını vuran şiddetli fırtına ve sağanak yağış sellere yol açtı.

Great Ocean kara yolu boyunca meydana gelen ani seller nedeniyle park halinde çok sayıda aracın denize sürüklendiği ve sular altına gömüldüğü anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Turizm bölgesi Wye River'da etkili olan ani sel baskınlarından dolayı yüzlerce kişi kamp alanlarından tahliye edildi.

Wye River, Kennett River, Cumberland River, Lorne yerleşim yerlerinde ve çevresinde yaşayan bölge sakinleri için acil durum uyarısı yapıldı.

Mount Cowley bölgesinde, son 7 saatte 2000 yılından bu yana en yüksek yağış miktarı kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Avustralya, Güncel, Çevre, Son Dakika

