Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Avrupa, Rusya-Ukrayna Çatışmasının Doğrudan Sonuçlarına Katlanacak - Son Dakika
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Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Avrupa, Rusya-Ukrayna Çatışmasının Doğrudan Sonuçlarına Katlanacak

24.04.2022 13:26
Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Avrupa, Rusya-Ukrayna Çatışmasının Doğrudan Sonuçlarına Katlanacak

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana, Avrupa'nın çatışmaların doğrudan sonuçları olarak mülteci, enerji ve ekonomi alanlarındaki çoklu krizle karşı karşıya kalmak zorunda olduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana, Avrupa'nın çatışmaların doğrudan sonuçları olarak mülteci, enerji ve ekonomi alanlarındaki çoklu krizle karşı karşıya kalmak zorunda olduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ZHAO LİJİAN

"Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana, Avrupa'nın çatışmaların doğrudan sonuçları olarak mülteci, enerji ve ekonomi alanlarındaki çoklu krizle karşı karşıya kalmak zorunda. BM Mülteci Örgütü'ne göre, şimdiye kadar 5 milyondan fazla Ukraynalı, Avrupa'daki komşu ülkelere akın ederek, eşi görülmemiş bir mülteci krizi yarattı. Rusya'ya yönelik büyük yaptırımlar nedeniyle, Avrupa'daki birçok ekonomik gösterge de bozuldu. Avrupa Birliği istatistiklerine göre, euro bölgesinin enflasyon oranı Mart ayında yüzde 7,4'e yükselen ve hatta bazı ülkelerde yüzde 15,6'ya kadar çıkabilen tarihi bir zirve yaptı. Avrupa, Mart ayının başında finans piyasasında, borsada yaşanan düşüş ve euronun büyük değer kaybıyla bir hafta içinde en büyük sermaye çıkışını kaydetti. ABD, Avrupa'dan önemli miktarda güvenli akış elde etti. Ukrayna meselesinin kolektif ve en büyük kışkırtıcısı olarak ABD, hümanizm sloganları atarken, Mart ayı boyunca sadece 12 Ukraynalı mülteciye mülteci programı aracılığıyla onay verdi. Ayrıca ABD medyasına göre, hala binlerce Ukraynalı mülteci ABD ve Meksika arasındaki sınırda mahsur durumda ve bazıları da Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların patlak vermesinden bu yana ABD Gümrük ve Sınır Koruması tarafından tutuklu bulunuyor. ABD'deki bazı silah tüccarlarının hisse senedi fiyatları büyük artış gösterdi. Lockheed Martin, hisse senedi fiyatlarının 21 Nisan itibariyle yüzde 25,6, Northrop Grumman ise hisse senedi fiyatlarının yüzde 24 arttığına tanık oldu. Çatışmanın patlak vermesinden bu yana yaklaşık 2 aydır, kararsız kalan, silah dağıtan ve yangını körükleyen kim? Sözde offshore dengeleme yönteminden kim kar ediyor? Uluslararası toplumun bunu açıkça yanıtlayabileceğine inanıyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Avrupa, Rusya-Ukrayna Çatışmasının Doğrudan Sonuçlarına Katlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Avrupa, Rusya-Ukrayna Çatışmasının Doğrudan Sonuçlarına Katlanacak - Son Dakika
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