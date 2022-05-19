Video: Everest Dağı'nda Yüksek İrtifa Nedeniyle Hasta Düşenler Oldu

XU MİN, Çin Bilimler Akademisi Kuzeybatı Eko-Çevre ve Kaynaklar Enstitüsü Araştırmacısı:

"Bugün, Everest (Qomolangma) Dağı'ndaki bilimsel keşif gezisinin 20. günündeyiz.

Dün gece yüksek irtifa nedeniyle hasta oldum.

Başım ağrıdı ve uyuyamadım.

Dün gece kar yağdı.

Dışarısı bembeyaz ama Everest Dağı çok net görünüyor.

Bunlar, yüksek irtifa nedeniyle hasta olan ekip üyeleri.

Ekipten bazı arkadaşlarımız 6.350 metre yükseklikte bulunan kampta drone uçuruyor.

Bu bizim keşif ekibimiz.

Buzdan kuleler arasında bir yol keşfedecekler.

Geri döndüler.

Bir drone uçurmak için oraya gidiyoruz.

Bu, bugün drone uçurduğumuz ikinci nokta.

Everest Dağı tam orada.

Dağdan aşağı iniyoruz.

Bu, 3D lazer tarama için bugünkü ikinci durağımız.

Ekip arkadaşlarımız ekipmanı kuruyor.

Öğle yemeği yiyoruz.

Şimdi bir yol oluşturmak ve 3D lazer tarama yapmak için karşı tarafa geçiyoruz.

Buzul için bir yol oluşturuyoruz.

Doğu Rongbuk Buzulu'na gitmek üzereyiz.

Şimdi Doğu Rongbuk Buzulu'nun buzu üstündeyiz.

Burada 3D lazer tarama çalışması yapacağız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor.