Video | İstanbul tezahüratı, Salah'ın 'ikizi': Şampiyonlar Ligi finalinden geriye kalanlar
50 dakika önce
Liverpool ve Tottenham arasında Madrid’de oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi renkli görüntülere sahne oldu
Liverpool
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:08
ve Tottenham
arasında Madrid
'de oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi renkli görüntülere sahne oldu.
Liverpoollular takımlarını desteklemeye İstanbul
tezahüratları eşliğinde geldi. Taraftarlar Kırmızılar'ın 2005'teki finalde 3-0 geriye düştüğü maçı çevirerek kupayı kazanmasına gönderme yaptı.
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