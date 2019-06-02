Son Dakika Haberleri: Video | İstanbul tezahüratı, Salah'ın 'ikizi': Şampiyonlar Ligi finalinden geriye kalanlar
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Video | İstanbul tezahüratı, Salah'ın 'ikizi': Şampiyonlar Ligi finalinden geriye kalanlar

50 dakika önce

Liverpool ve Tottenham arasında Madrid’de oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi renkli görüntülere sahne oldu

Video | İstanbul tezahüratı, Salah'ın 'ikizi': Şampiyonlar Ligi finalinden geriye kalanlar, System.String[]
Liverpool ve Tottenham arasında Madrid'de oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi renkli görüntülere sahne oldu.

Liverpoollular takımlarını desteklemeye İstanbul tezahüratları eşliğinde geldi. Taraftarlar Kırmızılar'ın 2005'teki finalde 3-0 geriye düştüğü maçı çevirerek kupayı kazanmasına gönderme yaptı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:08 
Tottenham, Liverpool, Madrid, Dünya
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