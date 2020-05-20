Video konferansla

Anadolu Mektebi Konya grubuna mensup öğrenciler tarafından video konferans yöntemiyle "Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, panelde görev alan öğrencilerin, Sezai Karakoç'un farklı bir yönü hakkında sunum yaptığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Sezai Karakoç'un iz bırakan çok önemli bir isim olduğunu vurguladı.

Anadolu Mektebi'nin çalışmasıyla öğrencilere Sezai Karakoç'un okutulmasından büyük bir mutluluk yaşadığını kaydeden Büyük, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü'ye ve programda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Açıklamada görüşüne yer verilen Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Üyesi ve Konya İl Koordinatörü Atilla Yaramış da pandemi döneminde öğrencilerle sanal olarak bir araya gelerek gerçekleştirilen programdan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Açıklamada, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Öğrencisi Feyza Nur Karademir'in yönettiği bildirilen panelle ilgili şunlar kaydedildi:

"Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kübra Gül Dağlı 'Aslın Dirilişi, Asrın Dirilişi', Akşehir Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Betül Yıldızhan 'Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Gurbet Algısı', Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Beyza Albayrak 'Sezai Karakoç ve Büyük Doğu' ve Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kübra Nur Bayrakdar da 'Hayat Amentüsü'nün Sırları' başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi."

Panel sunumlarının ardından Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı ve Tarım eski Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü ve Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, panelde öğrencileri çok başarılı bulduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.