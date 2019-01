Video Oyunlarının Netflix'i İlk Kim Olacak?Netflix'in film sektöründe yarattığı etkinin bir benzerini Video Oyunları için ilk kim gerçekleştirecek? Video Oyunlarının Netflix'i ilk Kim Olacak?Film sektörüne derinde etkileyen Streaming – Akış, Şimdi Oyun Dünyasını da değiştirmenin peşinde. Netflix Oyun Platformunda hangi Oyun Devleri Yer Alacak ve İlk Kim Olacak?İnternet üzerinden Streaming – Akış – Yayın Akışı kesinlikle televizyon ve film endüstrisinde ciddi bir patlamaya yol açtı. Sadece beş yıl önce Netflix, Hulu, Amazon Prime Video ve YouTube Premium'un ortaya çıkışı ile birlikte, milyarlarca dolarlık sektör için ölüm çanları çalmaya başladı. Milyonlarca insanın oturma odası alışkanlıkları değişti ve stüdyo yapım şirketleri yapılarını bu yönde kalıcı olarak değiştirmeye gitti.Uyum sağlayan şirketler hayatta kaldı ve izleyici kitlesi bu bir avuç şirkete milyarlarca dolar bıraktı. Ancak en önemlisi yüksek kaliteli show'lar ve yine yüksek kaliteli film izleme yeteneği, ödüllü filmlere çabuk ulaşım bu ciddi talep patlamasının mimarı oldu.Şimdi Sıra Video Oyunlarına Geldi?Netflix for Games – Netflix Oyun Hizmeti Fikri video akış hizmeti gibi bir şey haline geldi ancak henüz sağlam bir zemin bulamadı. Bunun en önemli nedeni ise? Oyun Akışının Video Akışından biraz daha karmaşık bir işlem olmasından kaynaklanıyor. Bu karışıma bir kullanıcı akışı eklemek zorundasınız!Milyonlarca abonenin cihazlarından bir kullanıcı verisini işlemek ve bunu tekrar tekrar yapmayı hayal edebiliyor musunuz? Yüzlerce mil ötedeki sunucudan oyuncunun evine veya telefonuna bağlanıp, oyuncu tarafından bir düğmeye bastıktan sonra gecikme olmadan yanıt vermek en önemli zorunluluk. Bandersnatch özellikle bunu test etmek için farkında olmadan yapılan bir test niteliğindeydi. Fortnite ve Call of Duty gibi rekabetçi oyunlar içinse bundan daha fazlası gerekiyor.Tüketici ölçeğinde, kesintisiz oyun akışı için gerekli teknoloji ve altyapı aslında artık mevcut. NVIDIA, Google Microsoft , Amazon, Verizon ve daha pek çok büyük şirket bu alanda harekete geçti bile ve nihayet kendi Netflix tarzı servislerini bu yılın başlarında yayınlamak için gerekli sunucu dağıtımı ve geniş bant desteğine artık sahipler.Streaming – Akış video oyun endüstrisini de tıpki film endüstrisinde olduğu gibi değiştirecektir. Steam veya App Store veya Netflix gibi Platformlar sayesinde Oyunlar Televizon ekranlarını kaplarsa küçük ölçekli oyunların pastadan pay alması, ekran zamanını kapmakta sorunlar yaşayabilir.Yine de herşeye rağmen bu noktada bulut oyun treni durmadan devam edecek.Peki Hangi Teknoloji Devlerinin Bu Konuda Hazırlığı var, Video Oyunlarının Netflix'i ilk Kim Olacak?VerizonVerizon sessiz sedasız, bence 5G alt yapısına geçmesinin de etkisi ile, Verizon Gaming adlı bir oyun akış hizmetini test etmeye başladı bile. Bu testleri nerede yapıyor derseniz de, NVIDIA Shield Set-Top-Box'ları üzerinde sınırlı sayıda gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. Destiny 2 , Red Dead Redemption 2, Fortnite ve God of War gibi üst sınıf oyunların yer aldığı tam 135 oyun bu platformda yer alıyor. Katılımcılara Shield ve Xbox One Controller'ın yanı sıra, 150 dolarlık Amazon Gift Card'a veriliyor.Verizon'un ilk hedefi Android Cihazlarına bu oyun platformunu yaymak. Şirket resmi olarak Verizon Gaming'i ilan etmedi ancak böyle bir sistemi desteklemek için gerekli alt yapıyı oluşturdu bile. 300 Mbps'lik ortalama hızları destekleyecek 5G alt yapısı kullanıma hazır bile. Google'ın Bulut Oyun Testleri için en az 25 Mpbs gibi bir hızın gerekli olduğunu düşünürseniz, bu hızlar bunun çok çok üzerinde…Verizon sözcüsü, "Müşteri deneyimini zenginleştirmek ve ürün ve hizmet portföyümüzü genişletmek için yeni yollar keşfetmek için sık sık iç ve dış kavram kanıtı denemeleri yapıyoruz" diye bu konuda açıklama bile yaptı.GoogleGoogle'da bu konu yatırımlar yapan şirketler arasında, şirket kısa bir süre önce herhangi bir dizüstü bilgisayarda veya PC üzerinde, Chrome Tarayıcısı üzerinden herhangi bir oyunun çalıştırmayı vaat eden Project Stream adlı bir beta test gerçekleştirdi. Test 25 Mpbs'lik bir bağlantı hızına ihtiyaç duyuyordu. Beta Ekim ayında yayına girdi ve Google, insanları denemeye teşvik etmekten de çekinmedi.Aslında Google'ın eli bu konuda oldukça güçlü. Şirketin hali hazırda geniş ve sağlam bir sunucu altyapısına bulunuyor ve bu ona akış alanında belirgin bir avantaj getiriyor. Ayrıca Chromecast'e sahip ve on milyonlarca evde akış aygıtlarına zaten mevcut. Bu nedenle Video Oyunlarının Netflix'i ilk Kim Olacak? Sorusunun yanıtı Google olabilir!CES 2019'da ise Project Stream'in NVIDIA'nın tekliflerinden ziyade AMD Radeon Grafiklerini Kullandığını da öğrendik. Bu da bize GeForce Getiriyor.NVIDIAGeforce Now, bir abonelik tabanlı, tüketiciye hazır oyun akış hizmetine en yakın şey ve son üç yıldır çalışmasına rağmen; tüm bu geçen süre beta olarak adlandırılmaya devam ediyor. (şu anda PC, Mac ve Shield cihazlarında mevcut) ve şirket geniş çaplı bir lansman hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı henüz. Geforce Now aslında oldukça etkileyici ve 400'den fazla oyunu destekliyor. Genel olarak kesintisiz güzel bir oyun deneyimi sunmayı başarıyor.Geforce Now Shield yükseltmesinin yanı sıra, oyun içi sesli sohbete de destek vermek için Twitch Paylaşımlarını kolaylaştırdı.AmazonAmazon'un oyun alanında farklı bir ayak izi var. Twitch!Şirketin 2014 yılında 1 Milyar Dolara satın aldığı ve o zamandan beri kültürel bir mihenk taşı haline gelen hizmeti bir çok ünlüye de ev sahipliği yaptı. Bazı yayıncıların canlı yayınları onlara hem para hemde ün kazandırdı. Amazon'un tüm bunlara Fire TV çalışmalarını ve Lumberdyard Oyun motoruna, şirketin marka bilinirliliğine eklediğinizde bulut oyun yarışlarında bariz bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de Video Oyunlarının Netflix'i ilk Kim Olacak? sorusunun cevabında ikinci güçlü aday olarak onu görüyorum.Amazon, Project Stream gibi bir oyun akışı hizmeti oluşturuyor, ancak 2020'den önce başlatılması pek mümkün görünmüyor.MicrosoftXbox ekibi Ekim ayında Project xCloud'u duyurdu. Proje PC'lere, telefonlara ve tabletlere oyun akışını getirmeyi vurgulayor. Bununla birlikte, kesinlikle Microsoft'un tutkusunun bittiği yer değil – yeni nesil konsollar yolda ve Xbox'ın 2020'de, özellikle bulut oyunlarını desteklemek için tasarlanan donanımlar üzerinde çalıştığı bildiriliyor.Project xCloud henüz başlamadı, ancak Microsoft bu yıl bir beta testi planlıyor. Microsoft, Google'a benzer bir konumda görülüyor Zira son on yılda, gecikmeyi düşük tutmaya yardımcı olacak sağlam bir bulut ağı olan Azure'u oluşturmak için milyarlar dolar harcadı. Ayrıca Xbox Game Pass izleyici kitlesini abonelik tabanlı bir gelecek için şimdiden hazırlıyor. Playstation Now'n aksine ayda sadece 10 dolara 200'den fazla oyuna kolayca erişim hakkı sunuyor.SonySony, 2012 yılında Gaikai'yi ve 2015'te OnLive'i satın alan ve 2014'te; PlayStation Now oyun yayını hizmetini başlatan bulut rönesansının erken bir uygulayıcısıydı. PlayStation Now bugün hala çalışıyor, ancak subpar stream yetenekleri sunuyor. Daha çok, akışın nereye gittiğinden ziyade eski haline nasıl geldiğiyle ilgili bir örnek.Sony, yayın akışına yönelik yaklaşımı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı ve bu yıl E3'te olmayacak. Tabii ki, Playstation'ın geleceği konusunda hala planları var. Ancak video oyunlarının Netflix'i olma konusunda yeterince güçlü konumda değiller.Electonic ArtsEA bir bulut oyun platformu oluşturmuyor, ancak ilk yayın akışına sahip bir ekosisteme güç verebilecek teknolojiler üzerinde çalışıyor. Project Atlas, EA'nın yaklaşmakta olan bulut oyun geliştirme platformudur ve yaratıcıların oyun geliştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.Bu hareket aslında EA için oldukça mantıklı. Şu anda Dragon Age, FIFA, Madden ve Battlefield gibi franchise alan Frostbite motoruna sahip ve aylık abonelik seçenekleri sunan dijital Origin mağazasını işletiyor. EA, GameFly'in bulut oyunu teknolojisini ve personelini 2018'in ortalarında (stream işi buna dahil değil) satın aldı ve Ekim ayında CTO Ken Moss Project Atlas'ı duyurdu.Son olarak NintendoEvet, Nintendo – oyunlarında ve konsollarında çevrimiçi ve sosyal özellikleri uygulamaya geldiğinde yıllarca geride kalan şirket ancak yinede streaming ile ilgili denemeler yapıyor. Japonya 'daki oyuncular Resident Evil 7 ve Assasin's Creed Odyssey'i Switch üzerinde gayet iyi bir şekilde izleyebiliyor.