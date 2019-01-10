Video | Washington'un En Büyük Sinagogu Başka Bir Sokağa Taşındı
24 dakika önce
Washington'un en eski sinagogu Adas İsrail başka bir bölgeye taşındı.
Washington
'un en eski sinagogu Adas İsrail
başka bir bölgeye taşındı. Uzaktan kumandalı bir vinç yardımıyla taşınmasına başlanan yapı, kuzey batı 3. G sokağından F sokağına götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:49
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