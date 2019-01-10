Son Dakika Haberleri: Video | Washington'un En Büyük Sinagogu Başka Bir Sokağa Taşındı

Video | Washington'un En Büyük Sinagogu Başka Bir Sokağa Taşındı

24 dakika önce

Washington'un en eski sinagogu Adas İsrail başka bir bölgeye taşındı.

">
Washington'un en eski sinagogu Adas İsrail başka bir bölgeye taşındı. Uzaktan kumandalı bir vinç yardımıyla taşınmasına başlanan yapı, kuzey batı 3. G sokağından F sokağına götürüldü.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:49 

İsrail, Washington, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Duvara Asılı Sabit Telefonun İçinden Onlarca Hamam Böceği Çıktı 40 Yıldır Mağarada Yaşayan Adamın Cumhurbaşkanı Erdoğan Sözleri Güldürdü: Başbakan Kim Oldu?

Datça, Art Arda 2 Depremle Sarsıldı 49 Milyon Vatandaşın Bilgileri FETÖ Sanığının Hafıza Kartı Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 23:13:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Washington'un En Büyük Sinagogu Başka Bir Sokağa Taşındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]