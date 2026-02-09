Ankara'da, sosyal medyada vince ayağından bağlanan bir kişinin videosunun yayınlanması üzerine olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli Ankara'da gözaltına alındı.
Ankara'daki bir iş yerinde skandal görüntüler kaydedildi. Bir genç, vince ayaklarından bağlanıp işkence edildi. Görüntülerin ardından polis ekipleri düğmeye bastı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdur şahsın M.S. olduğunu belirledi. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.B., M.Ş. ve N.A. ile olayı öğrenmesine rağmen göz yuman iş yeri sahibi B.Ç. gözaltına alındı.
Olayın gerçekleştiği iş yerinde 3 yıldır getir götür işlerinde çalışan M.S.'nin yüzde 61 zihinsel engelli olduğu, şüphelilerin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?