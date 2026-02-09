Ankara\'da zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 şüpheli yakalandı

Ankara'da, sosyal medyada vince ayağından bağlanan bir kişinin videosunun yayınlanması üzerine olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli Ankara'da gözaltına alındı.

GENCİ AYAKLARINDAN VİNCE BAĞLADILAR

Ankara'daki bir iş yerinde skandal görüntüler kaydedildi. Bir genç, vince ayaklarından bağlanıp işkence edildi. Görüntülerin ardından polis ekipleri düğmeye bastı.

4 KİŞİ YAKALANDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdur şahsın M.S. olduğunu belirledi. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.B., M.Ş. ve N.A. ile olayı öğrenmesine rağmen göz yuman iş yeri sahibi B.Ç. gözaltına alındı.

ZİHİNSEL ENGELLİYMİŞ

Olayın gerçekleştiği iş yerinde 3 yıldır getir götür işlerinde çalışan M.S.'nin yüzde 61 zihinsel engelli olduğu, şüphelilerin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.