Son Dakika Haberleri: Virajı Alamayan Kamyonetin Devrilme Anı Güvenlik Kamerasında

Virajı Alamayan Kamyonetin Devrilme Anı Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde viraja hızlı giren kamyonetin savrularak devrildiği kaza kent güvenlik kamerasına yansıdı.

Virajı Alamayan Kamyonetin Devrilme Anı Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde viraja hızlı giren kamyonetin savrularak devrildiği kaza kent güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit, Körfez ve Gölcük ilçelerinde aşırı hız sebebiyle meydana gelen 3 kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kent güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen ilk kaza, 4 Ocak tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Adalet Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. D100 Karayolu'ndan Sefa Sirmen Bulvarı'na dönüş yapmak isteyen Sacit K. idaresindeki 34 ULV 95 plakalı kamyonet, virajı alamayarak yan yattı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Kent güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada, kamyonetin hızlı bir şekilde viraja girdiği ve savrularak yan yattığı görülüyor. Arkadan gelen bir hafif ticari araç, yolun ortasında bir anda devrilen kamyona çarpmaktan son anda kurtuluyor.

Duramadı, kavşakta dönmek isteyen araca çarptı

Kent güvenlik kameraları tarafından kaydedilen bir kaza da Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Kazada seyir halinde olan bir hafif ticari aracın kavşaktan dönmek için yavaşladığı görülüyor. Yavaşlayan hafif ticari araca arkadan hızla gelen bir otomobil duramayarak çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, orta refüjde bulunan direğe çarparak durabiliyor.

Kontrolden çıkan otomobil dolmuşa çarptı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu Donanma Işıklı Kavşağı'nda meydana gelen kazada ise aşırı hızlı bir şekilde ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan, dolmuşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşı şeridine geçerek karşıdan gelen bir otomobile çarptı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:20 Kaynak: İHA

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