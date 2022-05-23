Virajı alamayan traktördeki 2 çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Virajı alamayan traktördeki 2 çiftçi hayatını kaybetti

23.05.2022 13:48

- Virajı alamayan traktördeki 2 çiftçi hayatını kaybetti Acılı babanın "Yavrum sen beni nereye koydun gittin" feryatları yürekleri dağladı.

- Virajı alamayan traktördeki 2 çiftçi hayatını kaybetti

Acılı babanın "Yavrum sen beni nereye koydun gittin" feryatları yürekleri dağladı.

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde virajı alamayınca tarlaya uçan traktördeki iki çiftçi hayatını kaybetti. Acılı babanın "Yavrum sen beni nereye koydun gittin" feryatları yürekleri dağladı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Goncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eskihisar Mahallesi'nde yaşayan Ceyhan Çetin (62), Goncalı Mahallesi'ndeki tarlasına çalışmaya gitmek için 20 H 5062 plakalı traktörüyle evden ayrıldı. Tarlaya metreler kala hızlı girdiği iddia edilen virajı alamayan traktör, 5 metre sürüklenerek taraya düştü.

Kazada devrilen traktörün altına kalan sürücü Ceyhan Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, tarlaya beraber çalışmaya gittiği arkadaşı Arif Çağlar ise ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak kurtarılan Arif Çağlar, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Yaşlı babanın feryatları yürekleri dağladı

Kazada hayatını kaybeden Ceyhan Çetin'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Acı haberi alır almaz olay yerilen gelen Çetin'in yaşlı babasının feryatları yürekleri dağladı. "Yavrum sen beni nereye koydun gittin" diyerek gözyaşı döken baba ile diğer aile fertlerinin feryatları, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Virajı alamayan traktördeki 2 çiftçi hayatını kaybetti
Virajı alamayan traktördeki 2 çiftçi hayatını kaybetti
Virajı alamayan traktördeki 2 çiftçi hayatını kaybetti
Virajı alamayan traktördeki 2 çiftçi hayatını kaybetti
Virajı alamayan traktördeki 2 çiftçi hayatını kaybetti
Virajı alamayan traktördeki 2 çiftçi hayatını kaybetti
Virajı alamayan traktördeki 2 çiftçi hayatını kaybetti
Virajı alamayan traktördeki 2 çiftçi hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan traktördeki 2 çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
18:14 Fenerbahçeliler sinirden deliye döndü! A Milli Takım'ın kadrosu adeta hayal kırıklığına uğrattı
18:10 Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi!
17:56 Başakşehir'den yeni transfer! 24 yaşındaki futbolcu Patryk Szysz ile imzalar atıldı
17:51 Maymun çiçeği hastalığı mutasyona mı uğradı? İşte DSÖ'den merak edilen soruya cevap
17:48 Kadın voleybolcular Türkiye'ye hayran kaldı! Turnuvanın ilgi odağı oldular
17:45 Stefan Kuntz'dan şaşırtan tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:14 Eğitim uçuşunda skandal! Havadaki uçağı otomatiğe alıp metrelerce yüksekte cinsel ilişkiye girdiler
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
16:49 Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 18:39:59. #1.13#
SON DAKİKA: Virajı alamayan traktördeki 2 çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement