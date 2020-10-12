Virüs savaşçıları Covid-19'u yenerek görevinin başına döndü - Son Dakika

Virüs savaşçıları Covid-19'u yenerek görevinin başına döndü

12.10.2020 12:24

Virüs savaşçıları Covid-19'u yenerek görevinin başına döndü Türkiye'nin en büyük hastanelerinden Ankara Şehir Hastanesi'nde, Acil Koordinasyon Merkezi'nde görev alan virüs savaşçıları farklı zamanlarda Covid-19 virüsüne yakalandı.

Virüs savaşçıları Covid-19'u yenerek görevinin başına döndü

ANKARA - Türkiye'nin en büyük hastanelerinden Ankara Şehir Hastanesi'nde, Acil Koordinasyon Merkezi'nde görev alan virüs savaşçıları farklı zamanlarda Covid-19 virüsüne yakalandı. Tedavi süreçlerinin ardından iyileşen savaşçılar, yeniden virüs ile mücadele için görevlerinin başına döndü.

Görev aldıkları merkez itibariyle hastanenin birçok noktasını yerinde incelediklerini ve Covid-19 pandemi servislerine de yani virüsün içerisine de bire bir girdiklerini belirten Acil Kriz Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Ali Coşkun, "Bir akşam Koordinatör Başhekim ile birlikte yoğun bakımlara gittik geri döndük. O akşamdı muhtemelen. Bel bölgemde ciddi bir ağrı oluştu, sanki bel fıtığı olacakmışım gibi ciddi bir ağrı oldu. O ağrı ile birlikte ben Covid-19'a yönelik, hastalık kişilerde çok farklı şekilde nüksediyor. Kiminde öksürük ile kiminde ateşle, kiminde tat, koku kaybı ile kiminde kas ve eklem ağrılarıyla seyrediyor. Hastalık yeni olduğu için süreç içerisinde yakınmalarda da farklılıklar oluyor. Süreç içerisinde bunun ne türde yakınmalarla oluşacağı da netleşecek. Bendeki eklem ağrısı gibiydi. Gidip tahlil yaptırdığım ve çektirdiğim akciğer tomografisinde akciğer tutulumu gibi süreçleri gördük ve arkasından tedavimiz başladı. Tanımlanan tedavinin ardından 5 günün sonunda yüksek doz steroid ve anti-sitokin tedavi dediğimiz bunun ikinci kademe tedavisini oluşturan tedavileri aldıktan sonra, o ağrılarımız ve ateş ve buna bağlı terlemeler kontrol altına alındı ve iyileştik" şeklinde konuştu.

"Aynı evin içerisinde çocuklarınızı görememek onlara sarılamamak insanı üzüyor"

Covid-19'a yakalandıktan sonra iyileşerek yeniden virüs ile mücadeleye dönen Acil Kriz Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan Fatma Adak, "Kriz Koordinasyon Merkezi'nde Covid-19 ile iç içe çalıştığımız için maalesef biz de bu hastalığa yakalandık. Ben bu sürece başladığımda ciddi bir göğüs ağrısı ve nefeste bir yetersizlik hissettim. Test verdiğimde de evet PCR pozitif çıktı. Şimdi bu işin ortasında çalışmakla, kendinizin hasta olması, çoluk çocuğunuzu ve eşinizi düşünmek çok farklı duygusal bir yapıya götürüyor sizi. Ben evde tedavi oldum ilaçlarımı evde kullandım. Çok ciddi bir izolasyon uyguladık evde. Eşime ve çocuklarıma bulaşmaması gerekiyordu. Aynı evin içerisinde çocuklarınızı görememek onlara sarılamamak, insanı üzen ve Covid-19 ile aklımda kalan şeylerden bir tanesi. Çok şükür tedavimiz yanıt verdi ve iyileşerek görevimizin başına koşarak geldik" diye konuştu.

"3 ay boyunca çocuklarımı göremedim"

Pandemi sürecinin başında çocuklarını hiç göremediğini hatırlatan Acil Kriz Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan Hemşire Fatma Çetin, "Sürecin başında çocuklarımı göremedim. 3 ay boyunca çocuklarımı göremedim. Hiçbir şekilde temasımız olmadı, sadece görüntülü konuşmamız oldu. Hatta bazı günlerde artık görüntülü konuşmak bile istemedim. Çünkü bu bana acı vermeye başlamıştı gerçekten. Normalleşme sürecine geçtiğimizde ise çocuklarımı yanıma aldı gayet güzel ilerliyordu. Ancak bu süre zarfında diğer arkadaşlarım gibi maalesef ben de Covid-19 virüsüne yakalandım. Ben rahatsızlanmadan 1 hafta önce çocuklarım anneannelerine gitmişti ve oradalardı. O yüzden içim rahattı. Yani iyi ki çocuklarımdan ayrı kaldım dedim o dönemde. Çünkü hani en azından bir temas olmadı dedi. Yaşları çok küçük, "biz gelelim, o virüsü bulalım" tarzında cümleleri oldu. Görüntülü olarak konuşuyorduk ve evin içerisinde virüs arıyorlardı. Ama çok şükür atlattık" ifadelerini kullandı.

"Süreç başından bu yana ben 4-5 ay ailemle hiç görüşmedim"

Hastanede sağlık memur olarak görev yapan Sezai Can Öztürk, "Süreç başından bu yana ben 4-5 ay ailemle hiç görüşmedim. Tek başıma yaşadım. Daha sonra bayram arifesinde onlarla görüştüm. Bayramdan sonra geri geldim ve hastalığa yakalandığımı öğrendim. Tabi insan tedirgin oluyor. Aileme bulaştı mı arkadaşlarıma bulaştı mı diye. Hastalık bende baş ve sırt ağrısı ile nüksetti. Daha sonraki süreçte de semptomlar artmaya başlayınca, yaş olarak genç olmama rağmen ağrılarım arttı. Bir de hasta olduktan sonra şunu merak ediyorsunuz; bana ne yapar? Çünkü bilinmeyen bir süreç. 1 hafta kadar hastanede yattım daha sonra atlattım" şeklinde konuştu.

Virüs savaşçıları Covid-19'u yenerek görevinin başına döndü
Virüs savaşçıları Covid-19'u yenerek görevinin başına döndü
Virüs savaşçıları Covid-19'u yenerek görevinin başına döndü
Virüs savaşçıları Covid-19'u yenerek görevinin başına döndü

Koronavirüs, 112 Acil, Türkiye, Ankara, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Virüs savaşçıları Covid-19'u yenerek görevinin başına döndü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Merih Demiral için 30 milyon euroya kadar teklif alan Juventus, 50 milyon euro istiyor Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi
Bangladeş'te kadınların günlerdir süren protestoları sonrası tecavüze idam cezası geliyor Bangladeş'te kadınların günlerdir süren protestoları sonrası tecavüze idam cezası geliyor         
12:23
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi         
12:05
Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum         
11:40
"İçişleri Bakanı hangi cemaatten" başlıklı köşe yazısına Soylu'dan yanıt: Herhangi bir inanç grubunun eğitimini almadım         
11:34
Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi         
10:51
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz         
10:26
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı         
10:10
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı         
08:49
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı         
08:24
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 13:21:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Virüs savaşçıları Covid-19'u yenerek görevinin başına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei