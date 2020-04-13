Virüsü yendiler, alkışlarla uğurlandılar - Son Dakika

- Virüsü yendiler, alkışlarla uğurlandılar

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde korona virüs tedavi tamamlanan 2 kişi Alaşehir Devlet Hastanesi personelleri tarafından alkışlarla uğurlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde korona virüs tedavisi gören 2 kişi Alaşehir Devlet Hastanesindeki tedavileri başarıyla tamamlandı. Bir hafta önce yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gelerek, korona virüs tanısı Fırat Durak ve Hasret Demir tedavi altına alındı. 7 günlük tedavileri başarıyla tamamlanan Fırat Durak ve Hasret Demir, sağlıklarına kavuştu. Hastane personeli tedavisi tamamlanan 2 hastaya uğurlama jesti yaptı. Hastane bahçesinde dizilen hastane personeli taburcu olan 2 hastayı alkışlarla hastaneden uğurladı. Korona virüsü yenen Fırat Durak, "Bir hafta muayene oldum. Doktorlara, hemşirelere çok teşekkür ederim. Bizimle çok ilgilendiler. Onlardan Allah razı osun" dedi.

Fırat Durak'ın babası Ayhan Durak, Türk hekimlerine teşekkür ederek, "İyi ki Türk hekimleri var" dedi.

(HK-AY-NT-Y)