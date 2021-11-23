Üye Girişi
Vişegrad Grubu ülkeleri, Polonya'ya göçmen krizi konusunda destek verdi - Son Dakika

Vişegrad Grubu ülkeleri, Polonya'ya göçmen krizi konusunda destek verdi

23.11.2021 22:07
Vişegrad Grubu ülkeleri, Polonya'ya göçmen krizi konusunda destek verdi

Macaristan, Slovakya, Çekya ve Polonya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu ülkeleri (V4), Polonya-Belarus sınırındaki göçmen kriziyle ilgili Polonya'ya desteklerini açıkladı.

Macaristan, Slovakya, Çekya ve Polonya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu ülkeleri (V4), Polonya- Belarus sınırındaki göçmen kriziyle ilgili Polonya'ya desteklerini açıkladı.

V4 liderleri, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çekya Başbakanı Andrej Babiş ve Slovakya Başbakanı Eduard Heger Budapeşte'de bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) çok ciddi bir sığınmacı baskısıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bu yıl Balkan rotasından gelen 100 bin sığınmacıyı Macar sınırında durdurduk. Afganistan'ı terk edenler de gelecek. Günlük 30-35 bin kişi Afganistan'ı terk ediyor ve AB, Balkan rotasından (sığınmacı) baskısının artmasını göz önünde bulundurmalı." dedi.

AB'nin sığınmacı konusunda yanlış politika izlediğini ve bunun neticesinde AB üzerindeki sığınmacı baskının arttığını öne süren Orban, AB'nin sınır koruması konusunda üye ülkelere maddi destek vermesi gerektiğini söyledi.

Orban ayrıca, V4 ülkelerinin sığınmacı konusunda Polonya'ya tam destek verdiğini de sözlerine ekledi.

Polonya Başbakanı Morawiecki, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen kriziyle ilgili yaptığı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun "mafya ve insan kaçakçılarıyla iş birliği yaparak AB üzerinde baskı yaratmaya çalıştığını" söyledi.

Ülkesinin, AB ve NATO sınırlarını koruduğuna işaret eden Morawiecki, diplomatik çabalar neticesinde son dönemde Polonya sınırına daha az göçmen geldiğini kaydetti.

Çekya Başbakanı Babiş, göçün sınırsız bir problem, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinin kabul edilemez olduğunu ve AB'nin sınırları korumak için üye ülkelere yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Babiş, ülkesinin sınır koruma konusunda Macaristan'a yardım ettiğini, asker ve polis yollayarak Polonya'ya da benzer şekilde yardım etmeye hazır olduğunu aktardı.

Slovakya Başbakanı Heger de Belarus yönetiminin "kabul edilemez" olduğunu bu yüzden Belarus'a uygulanan ambargoyu desteklediklerini söyledi.

Heger ayrıca, ülkesinin, AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex kapsamında asker ve polis yollama teklifinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği, Macaristan, Slovakya, Polonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vişegrad Grubu ülkeleri, Polonya'ya göçmen krizi konusunda destek verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum 21:12 Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız 15:36 Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı 14:39 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı 14:33 Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak 11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü
Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:46 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "güçlü ve büyük Türkiye" paylaşımı yaptı
22:21 "Takdir Türk milletinin" diyen Ekrem İmamoğlu, kur artışının İBB'ye maliyetini açıkladı
22:18 Derbiye yedek başlamasının ardındaki gerçek ortaya çıktı! Chelsea, Attila Szalai transferini bitirdi
22:06 Tarım Kredi Kooperatif marketleri stokçuluğun önüne geçmek için kolları sıvadı! 3 temel gıdaya bir adetlik kota uygulaması getirildi
21:55 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni uygulaması için nihai karar verildi
21:32 Kurdaki belirsizlik sebebiyle satışlarını durdurduğu öne sürülen Pelit Şirketler Grubu tüm iddiaları yalanladı
21:26 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 23 Kasım Salı günü vaka sayıları
21:17 Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönüş sinyali verdi
21:14 Son Dakika: Türkiye'de 23 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 208 kişi vefat etti, 28 bin 170 yeni vaka tespit edildi
21:13 AK Parti Hamza Dağ'dan dolardaki yükselişle ilgili açıklama: Büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz
Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde tur biletini aldı! Ronaldo kariyerinde 799. kez fileleri havalandırdı Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde tur biletini aldı! Ronaldo kariyerinde 799. kez fileleri havalandırdı         
23:04
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak         
13:11
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı!         
11:33
Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar         
11:21
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin! İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin!         
10:24
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 23:13:06. #1.12#
SON DAKİKA: Vişegrad Grubu ülkeleri, Polonya'ya göçmen krizi konusunda destek verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement