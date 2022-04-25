Türkiye'de ilk olan özellikleri ile dikkat çeken VİVO V23 5G raflardaki yerini aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de ilk olan özellikleri ile dikkat çeken VİVO V23 5G raflardaki yerini aldı

25.04.2022 19:42
Türkiye'de ilk olan özellikleri ile dikkat çeken VİVO V23 5G raflardaki yerini aldı

Türkiye'de ilk olan renk değiştirebilen arka cam yüzeyi ve 50 MP çift ön kamerasıyla öne çıkan Vivo V23 5G piyasaya sunuldu. Oyun tutkunlarına da hitap eden cihaz, performansıyla dikkat çekiyor.

Akıllı telefon sektöründe birçok ilki gerçekleştiren Vivo, V serisi ailesine katılan yeni modeliyle fark yaratan işlere imza atmaya devam ediyor. Vivo V23 5G, Türkiye'de ilk olan renk değiştirebilen arka cam yüzeyi ve 50 MP geniş açılı otomatik odaklama özellikli çift ön kamerasıyla tüketiciyle buluşuyor.

179 GRAM AĞIRLIĞINDA

V23 5G, 179 gramlık ağrılığı ve 7.39 mm'lik ultra ince çerçevesi ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Tek parça metal düz çerçeve gücünü havacılıkta kullanılan alüminyumdan alıyor.

VİVO V23 5G, Türkiye'de ilk olan özellikleri ile raflardaki yerini aldı

EKRANI DİKKAT ÇEKİYOR

2400x1080 piksel 6.4 inç full HD+ çözünürlüklü ve 90 Hz yenileme hızına sahip Amoled ekranı ise canlılık sağlıyor.

VİVO V23 5G, Türkiye'de ilk olan özellikleri ile raflardaki yerini aldı

OYUN TUTKUNLARI DİKKAT

90 Hz yenileme hızına sahip ekranı, genişletilmiş RAM 2.0 teknolojisi, 7 Katmanlı Sıvı Soğutma Sistemi ve optimum oyun deneyimi için Ultra Oyun Modu ile akıcı performans sunan yeni V23 5G, mobil oyunlarda farkını öne çıkarıyor. Aynı zamanda 12 GB RAM'e ek olarak, artı 4 GB Genişletilmiş RAM teknolojisi ile rakipleriyle performans adına yarışıyor. Bununla birlikte MediaTek Dimensity 920 sayesinde mobil eğlence artık daha heyecanlı ve kesintisiz bir hale bürünüyor.

YORUMLAR
500
VİVO V23 5G, Türkiye'de ilk olan özellikleri ile raflardaki yerini aldı VİVO V23 5G, Türkiye'de ilk olan özellikleri ile raflardaki yerini aldı

Akıllı Telefon, Cep Telefonu, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'de ilk olan özellikleri ile dikkat çeken VİVO V23 5G raflardaki yerini aldı - Son Dakika


Son Dakika
19:37 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 604 yeni vaka tespit edildi
19:37 Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu!
19:25 Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verildi! İşte karar sonrası sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler
19:10 1915 olaylarına "Soykırım" diyen Biden'a Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki verdi: Üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz
19:08 Erdoğan'dan 15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi açıklaması: Sonuna gelindi
19:03 Küme düşmesi kesinleşen Göztepe'nin yeni sahibi netleşiyor! Anlaşma imzalanırsa dünyaya açılacaklar
18:42 Bayram tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor
18:38 Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verildi!
18:37 BM Genel Sekreteri Guterres Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü! Türkiye'ye teşekkürlerini iletti
18:33 Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la yüz yüze görüştü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 19:52:30. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de ilk olan özellikleri ile dikkat çeken VİVO V23 5G raflardaki yerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement