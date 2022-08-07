Viyana'daki BM Ofisi Başkanı Tek Çin İlkesine Bağlı Olunduğunu Tekrarladı - Son Dakika
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Viyana'daki BM Ofisi Başkanı Tek Çin İlkesine Bağlı Olunduğunu Tekrarladı

07.08.2022 12:35
Viyana'daki BM Ofisi Başkanı Tek Çin İlkesine Bağlı Olunduğunu Tekrarladı

VİYANA, 7 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Genel Direktörü Ghada Waly Cumartesi günü, Viyana'daki ofisin tek Çin ilkesine ve BM Genel Kurulu'nun ilgili kararlarına bağlı olduğunu yineledi.

VİYANA, 7 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Genel Direktörü Ghada Waly Cumartesi günü, Viyana'daki ofisin tek Çin ilkesine ve BM Genel Kurulu'nun ilgili kararlarına bağlı olduğunu yineledi. Aynı zamanda BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi Başkanı olan Ghada Waly, Xinhua ile yaptığı söyleşide, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesini ziyaretiyle ilgili pozisyonunu ifade etti. "Viyana'daki Birleşmiş Milletler Ofisi, BM Sekreterliği'nin bir parçasıdır ve genel sekreter tarafından ifade edildiği gibi örgütün pozisyonlarıyla tamamen uyumludur" diyen Waly, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son açıklamalarına atıfta bulunarak "Genel Kurul kararlarına uyuyoruz, tek Çin politikası konusunda ve attığımız her adımda kılavuzumuz bu kararlardır" ifadelerini kullandı. BM Genel Kurulu'nun 1971'de aldığı 2758 sayılı karar, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki yasal haklarını yeniden yürürlüğe koymuştu. Bu karar aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin temsilcilerini Çin'in BM'deki tek meşru temsilcileri olarak kabul ediyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Viyana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viyana'daki BM Ofisi Başkanı Tek Çin İlkesine Bağlı Olunduğunu Tekrarladı - Son Dakika

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