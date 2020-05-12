Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde kış şampiyonu 1907 Fenerbahçe

Korona virüs salgını nedeniyle online oynanan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2020 Kış Mevsimi Finali'nde kupaya uzanan takım 1907 Fenerbahçe Espor oldu.

League of Legends oyununun espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2020 Kış Mevsimi Finali online olarak oynandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı final maçını, fastpay Wildcats'i 3-0'lık skorla mağlup eden 1907 Fenerbahçe Espor kazandı. Finalde 'En Değerli Oyuncu' ödülünü ise yüksek performansıyla dikkat çeken, 1907 Fenerbahçe'nin orta koridor oyuncusu Blue aldı. Final maçına oyuncular evlerinden bağlandı.

Engin Aksoy: "Bugüne kadar yaklaşık 13 milyon TL'lik yatırım yaptık"

Kış Mevsimi Finali'ni değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Türkiye'nin en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'ne 3 yıldır destek veriyoruz. Espor pazarına bugüne kadar yaklaşık 13 milyon TL'lik yatırım yaptık. Yaptığımız kampanyalar ve tanıtımlarla 14 milyon kişiye ulaştık. Espor alanında 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL'ye ulaşmasını planlıyoruz. Salgın nedeniyle bu yıl ilk kez Kış Mevsimi Finali sadece online olarak oynandı ve yayınlandı. Final, ekranları başındaki binlerce gencimizin katılımıyla büyük bir heyecan ve coşku içinde geçti. Bu online deneyimin Şampiyonluk Ligi tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağına ve lige yeni açılımlar getireceğine inanıyoruz. Birinciliği kazanan 1907 Fenerbahçe Espor takımını kutluyoruz. 'En Değerli Oyuncu' ödülüne hak kazanan Ersin 'Blue' Gören'i de ayrıca kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

Katılan tüm takımları tebrik eden Riot Games Türkiye Ülke Genel Müdürü Erdinç İyikul ise, "Heyecanlı ve coşkulu bir final mücadelesini hep birlikte izledik ve esporun güzelliklerine, takım oyununa, mücadele ruhuna bir kez daha şahit olduk. Bu zorlu mücadeleden kupayla ayrılan 1907 Fenerbahçe Espor'u kutluyorum. Ekranları başında bu keyifli finali bizlerle paylaşan tüm izleyicilere de ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi. - İSTANBUL